El retorno a clases fue escaso en cuanto al número de estudiantes, pero dibujó una vuelta a la normalidad y le dio otra cara a la ciudad de San Cristóbal la mañana de este lunes, cuando después de casi dos años lo que era común se vio como extraordinario, observar niños en la calle con uniforme escolar y su bulto a la espalda camino a la escuela.

Pero fue baja la presencia escolar, a pesar de los esfuerzos de muchos docentes por brindar espacios gratos para los estudiantes, los representantes se mostraron cautelosos para enviar a sus hijos, la directora de la escuela Ramón Buenahora de San Cristóbal, Bella Osorio dijo a Diario de Los Andes que este reencuentro académico significó un sinfín de emociones porque los niños “los pocos que asistieron hoy han expresado alegría. Aquí está todo el personal presto a recibir a los niños pese a las circunstancias y situación país, y a nivel mundial lo que vivimos que es esta pandemia”.

En colegios privados como el Don Bosco, por ejemplo, el retorno a la academia pudo apreciarse también en sus espacios del prescolar y el colegio en el área de básica.

En muchos planteles tanto públicos como privados los estudiantes no irán todos los días, se turnaron por secciones y solo asistirán algunos días de la semana.

La directora de la escuela Ramón Buenahora, explicó lo que ellos idearon, una programación en la que lunes y miércoles acuden todas las secciones A, desde maternal hasta sexto grado. Martes y jueves asisten las de las secciones B, “aquí tenemos dos secciones, por eso también se ve poca afluencia, y faltaron niños, los representantes han venido manifestando que les da miedo enviarlos porque corren riesgo de que se puedan contagiar y es valedero porque se trata de sus hijos y como papá cada uno tiene que ver que le conviene a su hijo”, dijo.

La escuela tiene una matrícula formal de 320 niños y se mantiene en relación a los años anteriores, asegura la directora que aún cuentan con una pre inscripción de 40 estudiantes a quienes esperan para formalizar su ingreso, “la matrícula se mantiene en esta escuela, así como se han ido muchos porque los cambian de escuela o se van del país, pero llegan otros”.

Sostiene Bella Osorio, que en primaria están dejando solo unos 20 niños por sección, así lo establece también la contratación colectiva, agrega que los inmuebles están deteriorados y no quieren sentar unos niños en buenas sillas y a otros no, por eso no puede sobrecargar cada sección.

Sin equipos de bioseguridad

Osorio también reflexiona y señala que se tiene que aprender a vivir con esta pandemia, pero lamenta que en Venezuela, en específico la institución que dirige no tienen los equipos de bioseguridad necesarios e insumos para que los estudiantes tengan mayor protección, “esta mañana nos apoyaron unos funcionarios de la UNES (Universidad Nacional de la Seguridad), dieron una charla y nos trajeron un poquito de hipoclorito, sin embargo, una asamblea que se hizo con anterioridad con padres y representantes llegamos al acuerdo que tienen que colaborar para poder comprar también el alcohol y que cada niño debe traer su alcohol y tapabocas, y lo que se necesite”.

Lo señalado por la directora del plantel deja claro que no recibieron de manera formal del Ministerio de Educación el material de bioseguridad requerido, trabajaron este primer día con aportes o donaciones.

Es una labor social, no es por salario

– ¿Asistió el personal y en qué porcentaje?

– “Si, podríamos decir que en un noventa y cinco por ciento, los que no asistieron es porque se encuentran con algún problema de salud respiratoria, que, aunque no es Covid, se pidió se resguardarán en sus casas. Hay otros que están de permiso, pero si vino casi un 99%”, señala la directora Bella Osorio.

– Los docentes señalaron en muchos puntos del país que no podían asistir por razones económicas, el salario no les permite ni pagar los pasajes. ¿Cómo hicieron para lograr que el personal asistiera?

– “A esa pregunta, pues digo, que fue la gracia de Dios. Ellos están aquí por vocación y haciendo una labor social, que siempre les he dicho Dios es quien les va a bendecir por esta acción que ellos han tomado en el inicio de clases. Bueno espero que también las condiciones económicas mejoren para todos nosotros, y ellos también asisten porque es dos veces a la semana y para nadie es secreto que muchos estamos reinventándonos para generar otro tipo de ingreso, por eso ellos han podido venir también hoy”.

– ¿El Programa de Alimento Escolar – PAE- no se inició hoy?

– “No, no se pudo porque no tenemos madres elaboradoras, una está con Covid y la otra está de reposo porque le deben colocar una válvula en el cerebro, estamos en búsqueda de madres elaboradoras y esperamos que mañana se activen y estamos esperando también, la colaboración de los padres y representantes, ya que el día viernes nos suministraron algunos rubros como arroz, pasta, harina, harina de trigo, azúcar sardinas y carne. Necesitamos la colaboración de los padres y representantes para comprar el aceite, que ellos nos los traigan y los aliños”.

Agrega Bella Osorio, que la idea es que, así como les garantizan un espacio apto, con la ayuda del personal de la escuela, también quieren brindarles buena alimentación, “yo no les quiero dar una arepa sola a los niños en la mañana, si todos colaboramos podemos darle un día una arepa con queso, otro día con mortadela. Un día panquecas y así”-