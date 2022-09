Zulma López / DLA.- El dirigente nacional de Voluntad Popular, Freddy Superlano, visitó el estado Táchira para hacer una evaluación a la estructura regional y municipal de la organización política.

Superlano, tal y como lo ha dicho durante la últimas semanas, insistió en la realización de unas elecciones primarias de la oposición con miras a un eventual proceso presidencial. Reiteró que debe darse una fecha para las elecciones presidenciales y destacó que en Voluntad Popular están dispuestos a participar en ese importante proceso para el país, independientemente de lo que sucede con la mesa de diálogo en México.

Sobre la participación de todos los actores políticos del país en las primarias presidenciales, el dirigente del partido naranja, manifestó que puedan asistir todos los actores que están en la plataforma unitaria, «y todos aquellos que estén alineados con lo que debe ser una declaración de principios, la cual debe confeccionarse o configurarse y que tiene que ir con aquellos que estén dispuestos a enfrentar al poder de facto en el terreno que sea».

Dijo que los participantes no debe doblegarse en el momento en que existan las presiones y no deben tener ningún tipo de compromiso con el gobierno, recordó que en el pasado han sido testigos de la declinación de algunas personas por elementos económicos o por presiones políticas.

Reiteró la decisión de la plataforma democrática de no permitir la participación de los partidos judicializados y agregó que hay actores dentro de la alianza que no tienen tarjetas judicializadas y que han buscado acercamientos, o tienen conversaciones con los actores políticos dentro de la plataforma porque están interesados en entrar a las primarias.

«Guaidó sigue siendo un importante activo político»

Sobre la figura de Juan Guaidó, el dirigente nacional de Voluntad Popular, cree que el activo político más importante que tienen los factores de la oposición en estos momentos, es Guaidó.

Asumió que la figura de Guaidó ha generado frustración en la gente porque el mantra del cual se habló no se consiguió.

«Pero eso no significa que Guaidó no haya hecho lo necesario y lo humanamente posible para conseguir ese cambio y cómo no se logró terminó por frustrar», señaló.

Reconoció que Juan Guaidó ha tenido un desgaste por factores como la pandemia, las discusiones políticas y las diatribas. Precisó que Guaidó tiene la responsabilidad de liderar todavía un proceso político por el reconocimiento que tiene dentro y fuera del país y aclaró que este aún no ha manifestado de manera abierta la intención de participar en elecciones primarias.

