La Galería Manuel Osorio Velasco de la Dirección de Cultura del Estado Táchira, cierra el ciclo de muestras virtuales 2021, con las obras de la artista plástico, Viviana Gandica, quien estará a partir de este 24 de noviembre hasta el 1 de diciembre, en las redes sociales del ente cultural, dando a conocer sus últimas creaciones artísticas, en la Exposición Virtual individual, titulada “Conexión con el sentir”, enfocada en retratos de menor dimensión.

Viviana Gandica se destaca en el Arte Abstracto y Figurativo Moderno, donde realza la esencia mestiza en Latinoamérica. “Incluyo la magia de las Diosas de las diferentes mitologías, que han influenciado en mis expresiones artísticas”, dijo la artista nativa de la ciudad de San Cristóbal, con 27 años de trayectoria, y que ha logrado participar desde 1993 al 2020, en más de 120 Exposiciones colectivas nacionales e internacionales, y 6 individuales.

Algunas de las obras de la Exposición “Conexión con el sentir”, llevan el nombre de Diosas, con su significado, que reflejan sabiduría, y que ayudan a captar el mensaje que la artista quiere transmitir, más allá de los comportamientos que obligan al ser humano a transformarse en el tiempo y en el espacio.

“Siempre mis obras se han caracterizado por los formatos grandes, pero esta es la primera exposición que presento con obras en pequeño tamaño, con el propósito de ir en la búsqueda de los extremos”, dijo la artista plástico, Viviana Gandica, quien exhibirá un total de 8 obras, las cuales las escogió al azar, de 425 que ha realizado durante sus 27 años de carrera artística.

Gandica, manifestó que utiliza el grabado y Monotipo, el cual es una técnica que la aprendió de la artista plástica, Carmen Ludene, que consiste de plasmar una impresión única, sin que se produzcan más ejemplares iguales.

Se trata de un método que está entre el grabado y la pintura, aprovechando las dos técnicas, ya sea sobre metal, vidrio, plástico duro o cualquier superficie no permeable. ”El monotipo es una obra que se ejecuta en un soporte rígido, y que se trata de hacer lo más rápido posible, porque a veces, lo que uno pinta en el vidrio no es lo que se transfiere en el papel, pero no deja de ser una obra interesante”, resaltó la artista Gandica.

-El trabajo que realizo es figurativo moderno – agregó Gandica- y más que todo, se trata de la influencia de la mujer a través del mestizaje latinoamericano, resaltando la fuerza innata de su esencia humana, y con ímpetu en el color, presento un ambiente cálido, enmarcado en lo tropical.

En cada obra, la artista Gandica, quien es autodidacta, expresa los sentimientos de la mujer, “y lo que se deja de percibir cuando los ojos están cerrados, porque al estar abiertos se perciben los miedos, como la envidia, egoísmo, mezquindades, mientras cuando están cerrados, se descubre un mundo interno maravilloso”.

Gandica espera que en la Exposición Virtual, “Conexión con el sentir”, el espectador se comunique con sus trabajos artísticos, y capte lo que quiere expresar, “quiero que mis obras interactúen con el observador, y lo invite a pensar o reflexionar, a través de los colores que plasmo, los cuales son muy llamativos, que inspiran pasión y tranquilidad, en un mundo tropical”.