Luis «El Teacher» Cárdenas.- El delantero vigiense Manuel Sulbaran fue llamado a la preselección Vinotinto absoluta que ha convocado el seleccionador Néstor Pékerman, con miras a expandir el núcleo de jugadores con los que podría contar el cuerpo técnico del seleccionado nacional para los venideros eventos internacionales.

A través del departamento de prensa de la FVF se dio a conocer el grupo de 30 futbolistas que están presentes en este primer módulo, el cual se extenderá hasta el jueves 21 de abril, donde el CT evaluará a cada uno de ellos y con quienes contarían en su momento en determinadas posiciones. Entre ellos el talento futbolista del Caracas FC, quien se destacó en la pasada Copa Libertadores de América Sub 20 y que ya estuvo en pasados módulos Vinotintos en la Sub 17, aunque al final no superó el corte del combinado que fue al Sudamericano.

De los 30 jugadores, 29 de ellos forman parte del torneo local, mientras que Luis Casiani, perteneciente al Cerro Largo (Uruguay); es el único futbolista que juega actualmente en el extranjero que destaca en esta convocatoria.