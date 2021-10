Eduardo Viloria/DLA.- José Gregorio Vielma Mora, orador de orden de la sesión convocada por el Concejo de

Rafael Rangel, que contó con el apoyo del Consejo Legislativo, se pronunció este martes 26 de octubre cuando se estaban cumpliendo 157 años del nacimiento del doctor José Gregorio Hernández, solicitar al gobierno y a las universidades del país la creación de la Facultad de Medicina José Gregorio Hernández, al igual como existen otras facultades con nombres de hombres que le han dado fama al país.

Esta facultad de medicina sería un reconocimiento nacional al médico de los pobres, que no solo veía a los enfermos sino que los que no tuvieran como comprar la medicina que necesitaba el paciente , se la obsequiaba, como era costumbre en este hombre bueno que ha pasado a historia por la diversidad de favores que hizo a los venezolanos del siglo XIX y XX, que vivió en la Venezuela, que venía de la Guerra Independentista, donde era común que se formara una guerra civil; contra esa cultura insurgió el médico de los pobres, el médico nativo de este pueblo, Isnotú.

José Gregorio Vielma Mora, es conocedor del derecho y militar de carrera, que estudió en la Academia Militar de Venezuela y se retiró con el grado de mayor.

Vielma Mora, fue invitado por los integrantes del Concejo de Rafael Rangel a que participará como orador de orden, en la sesión especial donde se estaba rindiendo homenaje especial al doctor José Gregorio Hernández, cuando se estaban cumpliendo 157 años del nacimiento del Santo de Venezuela, sesión celebrada en el salón de conferencias del Santuario de Isnotú.

José Gregorio Hernández, dijo Vielma Mora, es el santo que está en los templos de nuestro país, pero no en los templos del mundo, lo cual es necesario, difundir la imagen de este gran ser humano, practicante de la verdad hasta donde nos sea posible, para que Su Santidad, la máxima autoridad de la iglesia santifique al hombre que se ha ganado el cariño de todos los venezolanos, el médico de los pobres, repitió Vielma Mora.

Recordó el exgobernador del Táchira, exministro, militar retirado y actual miembro de la Asamblea Nacional, que el día 26 de octubre, es un día especial, para mí, pues estoy de cumpleaños como también lo está mi hijo Santiago Miguel y mi sobrina Oriana.

El extenso currículo

La encargada de leer el extenso currículo del militar retirado, abogado y orador de orden fue la concejal Luz Marina Linares, quien resaltó los méritos del ciudadano en mención sentado a un lado del también Mayor del ejército Gerardo Márquez, del profesor como le dicen los militares el gobernador del estado Henry Rangel Silva, de Oscar Cardozo y el presidente del Consejo Legislativo Regional, Alfredy Moreno.

Preguntó el orador de orden dentro del discurso que pronunciaba, ¿Ustedes no creen que José Gregorio Hernández ha intervenido para que la pandemia haya causado menos muertes de las que van en el mundo?

Ha intervenido José Gregorio Hernández, se respondió él mismo, pues tenemos a dos vecinos, como Colombia y Brasil, más castigados por la Pandemia que nosotros, esto ha sido obra de nuestro Beato, de nuestro futuro Santo Universal, que nos ha protegido y tenemos que convertirlo en el médico de los pobres pero a nivel mundial, precisó el orador de orden, que dio muestras de conocer los textos bíblicos a plenitud.

Negocio de los laboratorios transnacionales

No dejó de mencionar el orador de orden, que muchas de las enfermedades constituyen un gran negocio para las transnacionales farmacéuticas, como está sucediendo en la actualidad, pues el que no tiene dinero no puede ingresar a una clínica, menos comprar la medicina que le prescriben, dijo Vielma Mora.

La pandemia ha sido un gran negocio para los grandes laboratorios, precisó el orador, con lo cual estamos totalmente en desacuerdo.

Recemos por los sacerdotes, por las monjas, por lo que luchan contra la pandemia que ha bajado su arremetida, gracias a la mano bondadosa del doctor José Gregorio Hernández, sin embargo la enfermedad aun existe, dijo, elevemos nuestras oraciones al creador, precisó el orador, cual sacerdote católico, apostólico y romano, fe, con la cual dijo que se identificaba.

–Nuestro Beato José Gregorio Hernández, podríamos decir, es Beato por aclamación, por la infinidad de milagros que hizo, realizando un recuento del último milagro de la niña que sanó, después de perder parte de la masa encefálica, José Gregorio es Santo en Venezuela, en los templos de nuestro país, hagámoslo santo en los templos del mundo, santo de la iglesia universal, por eso le pedimos a Su Santidad el papa, que contribuya con Venezuela y le conceda la santificación a nuestro Beato, José Gregorio Hernández”.

En el acto hubo palabras del gobernador del Estado Henry Rangel Silva, del presidente del Concejo de Rafael Rangel, Oscar Cardozo, Alfredy Moreno y del también mayor retirado Gerardo Márquez.

.

.

.

.

.