Eduardo Viloria/DLA

Hernán Toro, Viceministro de Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente, visitó este fin de semana varias instituciones escolares del Municipio Rafael Rangel, como parte del programa Guardianes del Árbol Sembrando Conciencia.

Entre las instituciones escolares visitadas la fuente informativa del gobierno local que preside Sonia Silva, dijo, que el funcionario en mención había visitado la Unidad Educativa Diego Bustillos, donde hubo un acto público, y escenificación de actos culturales, que le dieron una cálida bienvenida al visitante, estando las palabras de bienvenida a cargo de la directora de la institución escolar Ana Linares y del ingeniero Yoice Chinchilla, actividad donde estuvo presente también la ingeniera Maura González, directora regional del Ministerio de Poder Popular para Ecosocialismo.

En la intervención pública que hizo el Vice Ministro Hernán Toro, señaló, que el municipio Rafael Rangel es emblemático, al formar parte de la iniciativa que lidera el presidente de la República Nicolás Maduro, de sembrar 10 millones de árboles en el país, meta que se cumplirá en un año, donde el estado Trujillo tiene la meta de sembrar 180 mil.

“Donde esté un estudiante debe estar un árbol, para brindarle abono y regarle agua. Estoy feliz por la designación que me dieron con el estado Trujillo. Ayer estuve en Boconó, lo que me lleva a señalar que he tenido varias experiencias hermosas” dijo.