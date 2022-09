Cumpliendo agenda política en el estado Trujillo, el Coordinador de Organización de Vente Venezuela Henry Alviarez, dijo que realizan visita por los estados andinos desde donde están organizando sus equipos.

Se le consultó al representante de organización de Vente Venezuela si desde la organización política estarían dispuestos de no ser María Corina Machado la candidata para este cargo. ¿Apoyarían al elegido? Esto respondió:

“Creemos en la gente, en el ciudadano, son ellos quienes deben tutelar este proceso, la unidad se construye y se legítima desde las bases, lo que no puede ser es que cuatro factores políticos nos impongan quién debe ser el candidato que más le convenga al régimen, lo que queremos es que la gente se exprese por el liderazgo que no se dobla, que no se rinde que no ha fracasado y que entienda que al final de cuenta el objetivo superior es poder salir del sistema”.