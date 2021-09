Caracas, 15 sep (EFE).- Venezuela y la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con sede en Caracas, se comprometieron este miércoles a avanzar en los proyectos regionales iniciados, con el objetivo de seguir fortaleciendo la integración de Latinoamérica y el Caribe.

El compromiso se alcanzó durante una reunión entre el canciller venezolano, Félix Plasencia, y el secretario general de la ALBA, Sacha Llorenti, sobre la que no trascendieron más detalles.

«Excelente reunión con el Secretario General del Alba, Sacha Llorenti, con quien revisamos la agenda regional y repasamos los proyectos a futuro en los que debemos avanzar a paso firme en pro de fortalecer, aún más, la integración latinoamericana y caribeña», escribió Plasencia en su cuenta en Twitter al término del encuentro.

El pasado 30 de agosto, durante una reunión conjunta entre ministros de cultura y turismo de países miembros de la ALBA, Plasencia insistió en la importancia de ampliar las relaciones de América Latina con el Caribe y otras regiones del resto del mundo.

«Estamos comprometidos para que la potencia mayor de cultura y turismo esté en nuestra región, no hay una sola duda que me haga pensar que no lo podemos hacer», dijo.

El ministro de Turismo de Venezuela, Alí Padrón, también presente en ese encuentro, reiteró la «necesidad» de crear un «nuevo enfoque» para las ofertas multidestino en la región e incrementar la interconectividad entre los países miembros de la ALBA con fines turísticos.

Padrón sugirió potenciar el sector desde Venezuela, una vez los turistas extranjeros lleguen a la nación caribeña, desde donde «podrán visitar otros países y abordar los mercados turísticos tradicionales y emergentes».