Por: Luis A. Villarreal P.

Según parece resultó posición adelantada el comentario de Primero Justicia —de Borges y Capriles—, acerca de la ‘determinación’ de alejarse del gobierno interino o de subordinarlo a un parlamento 2015 ya amorfo (incluso en la ‘Comisión Delegada’) que negaría el presidencialismo constitucional.

Las razones de reemplazar al ‘gobierno’ interino que no funciona ya connotan al interior de cada partido del G4, cuyos líderes también sienten que no lo son realmente mientras electores opositores no pongan su sello en un proceso interno de participación (o votación) para legitimarlos, en base al cual podría precisarse quienes realmente representan la oposición partidista.

Además, el referido proceso de participación dejará muy claro qué es lo que el pueblo opositor desea que los partidos y dirigentes hagan con premura; y no solamente esos cuatro que se creyeron mayoría electoral opositora autosuficiente hasta el 21N; fecha en la que se demostró todo lo contrario, frente a las mayorías abstencionistas, partidistas ‘minoritarios’ e independientes.

No está de más insistir en que el interinato demostró no ser efectivo al incumplir con los propósitos políticos fundamentales previstos en el Estatuto de Transición para producir el único cambio que urge en el espíritu de la nación entera: el rescate institucional de los órganos del poder público, para llevar a cabo la reconstrucción del país y la recuperación del bienestar y progreso de los venezolanos.

La opinión generalizada es que el gobierno interino se tuvo que prorrogar porque no hubo diálogo suficientemente previo en el sector partidista opositor —dominante—, ni discusión para impulsar otras formas organizativas también constitucionales, y por tal motivo la opinión prevaleciente de los jurisconsultos fue dejar las cosas como estaban.

Para la mayor parte de la opinión pública nacional, el interinato seguirá siendo una entelequia que sólo se ocupará de mantener y justificar su burocracia acomodaticia, porque es incapaz de generar cambios en su organización y eficacia opositora.

No sabemos si el conglomerado partidista opositor estará orientado a más de lo mismo, o si de verdad trabajará por su legitimación y esa nueva estructura que definitivamente haga pensar que estamos avanzando con paso firme.

PJ, VP, AD, y UNT, deben hacer posible un órgano diferente basado principalmente en la soberanía legitimada por el pueblo, suficientemente amplio e inclusivo, para ofrecer a los aliados internacionales, encabezados por EUA, un ente políticamente representativo de Venezuela.

Capriles se limitó a regañadientes a aceptar la prórroga interina, no sin cuestionar a la oposición y su «status quo«, advirtiendo que «el sector político no puede seguir hablándose a sí mismo». O hablando solo, mejor dicho.

Carlos Vecchio, embajador interino ante EUA, designado por la AN 2015, ‘agradeció’ al gobierno del presidente Joe Biden su sostenido apoyo a la ‘vetusta’ y legendaria Asamblea Nacional, arguyendo: «A lo largo de estos años hemos estado construyendo una alianza fundamental con las instituciones de los Estados Unidos».

Estos comentarios, por más de buenos, al oírse tan optimistas pero como ‘turísticos’ son realmente insuficientes —por no decir perdidos— si no se complementan con acciones para alcanzar los verdaderos objetivos. En Twitter, Vecchio aseguró que la AN electa en el 2015, como Poder Legislativo, así como la presidencia interina de Guaidó, son «las únicas instituciones republicanas vigentes en Venezuela». Expresó que aún «no es suficiente, pero es un paso necesario para impulsar la transición en Venezuela, a través de elecciones presidenciales». ¿?

Por otra parte Guaidó, prorrogado como presidente de la AN, expresó: «Aquí estamos nuevamente firmes y ‘unidos’. Lo que nos queda de República está en este Parlamento. La República no se va a perder en nuestras manos». Vieja frase, que en su afán de convencer no logra su cometido, aunque haya pronunciado estas palabras: «un honor» seguir al frente de la lucha hasta lograr elecciones presidenciales libres y justas… ¿?

Pérez Vivas y Nicmer Evans insisten en el revocatorio, este último como miembro del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), expresó:

«Vamos a luchar por las mejores condiciones posibles para poder activar el referéndum revocatorio este 2022». En un video expuesto en redes, aseveró que la activación de este mecanismo de consulta ciudadana dependerá de «muchas circunstancias nacionales e internacionales».

Una sorpresa ha sido la reaparición de Gerardo Blyde, jefe de la misión opositora en el diálogo que quedó suspendido en México, y que según Jorge Rodríguez se proseguirá si incluyen a Alex Saab en las negociaciones, pese a estar incurso en proceso judicial en EUA, aunque el presidente cuestionado insiste que Saab es objeto de secuestro por parte del gobierno estadounidense.

Blyde alarma, no sólo al insistir en el diálogo, sino porque este tiene materias de interés nacional que tratar, como lo relacionado con el sistema de justicia venezolano. ¿?

Sobre este punto ya la oposición partidista dejó claro ante el mundo que no hay condiciones para el mismo, debido al absoluto desprecio e indiferencia del oficialismo, y en consecuencia debe dejar de insistir en ello y buscar la forma de dar por concluido cuanto antes este capítulo.

.