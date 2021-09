Luis «El Teacher» Cárdenas.- En dos semanas la selección Vinotinto tendrá nuevamente una triple fecha FIFA y desde ya se encienden las alarmas, al no contar con suficientes efectivos en ataque, luego de estar diezmada por las lesiones y descartes que deberá sufrir, en caso de concretarse la ausencia del goleador histórico José Salomón Rondón, por el tema pandemia.

El primero en caerse fue Jefferson Savarino, quien sufrió una lesión en el aductor hace una semana y apenas está entrando en el proceso de rehabilitación, por lo que su presencia en el llamado final del combinado nacional aún no está garantizada. Por lo pronto comenzó a hacer trabajos diferenciados, contando con el apoyo de su entrenador en el Atlético Mineiro, el brasileño Cuca, quien espera poder contar con el criollo al cien por ciento para afrontar los tres frentes que tienen (Brasilerao, Copa do Brasil y Libertadores). Por lo pronto ya está trabajando, pero eso no le garantiza que pueda estar en óptimas condiciones para la primera semana de octubre, cuando arranquen los partidos.

Josef Martínez es el otro futbolista criollo en ataque que se ha lesionado y pudiera estar fuera de las eliminatorias en octubre. Tiene una sobrecarga en su rodilla derecha, la cual, según medios norteamericanos, no es de gravedad, pero amerita de la respectiva valoración del parte médico para conocer el alcance de la lesión.

Por último, está el caso de José Salomón Rondón, quien si bien esta físicamente, podría no recibir permiso del Everton por la situación que hay entre Inglaterra y los países sudamericanos, a los que no está permitida la entrada y salida por el tema covid.

Sin duda alguna que son bajas sumamente importantes que tendrá Venezuela, al igual que otras naciones, y que mermará un poco su ataque, teniendo que echar mano de otros jugadores con perfiles más bajos, en caso de bajarse definitivamente los mencionados del avión.