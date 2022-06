Caracas, 9 jun (EFE).- El Gobierno de Venezuela agradeció este jueves el apoyo de la clase trabajadora en el camino hacia la recuperación económica del país, a pesar de la «persecución financiera» por parte del «imperio estadounidense» contra la nación caribeña.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, dijo que, si bien Venezuela «no se ha arreglado», «se está recuperando» gracias a sus trabajadores, «al pueblo» y a su «lucha victoriosa».

«¿Que Venezuela se arregló? Venezuela no se ha arreglado, pero Venezuela se está recuperando. ¿Gracias a quién? A los trabajadores, a las trabajadoras de este país, al pueblo venezolano. No hay milagros, no hay milagros, hay lucha victoriosa, hay combate heroico de los trabajadores», dijo Rodríguez tras una marcha de empleados oficialistas en respaldo al Gobierno.

En la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez señaló que el «imperio estadounidense» lleva a cabo una «persecución financiera» contra Venezuela como parte de un «plan macabro».

«Hace apenas una semana, cerraron corresponsalías internacionales de algunos bancos de Venezuela con el objetivo de que la agroindustria venezolana no pueda comprar materia prima en el exterior. ¿Y para qué? Para encarecer los alimentos. Siempre pensando cómo agredir a nuestro pueblo, pero se quedarán con las ganas», dijo.

Expresó que el presidente Nicolás Maduro se encuentra en una gira internacional «buscando la felicidad» del «pueblo venezolano», mientras que el «imperio» se «quedó solo, despechado, allá en Los Ángeles en la Cumbre de las Américas que fue sin las Américas».

Maduro realiza una gira internacional que lo llevó a Turquía y a Argelia, y está previsto que el sábado visite Irán.

