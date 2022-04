Luzfrandy Contreras/DLA.- Expendedores de pescado que hacen vida en el mercado popular de «Madre Juana» en la ciudad de San Cristóbal, manifestaron este martes 12 de abril, que motivado a los continuos cortes eléctricos han registrado una baja en sus ventas, debido a que los compradores temen que puedan perder sus alimentos.

Alrededor de 50 familias dependen únicamente del ingreso generado por las ventas de carne blanca en este lugar. Denuncian que en algunas oportunidades han tenido que rebajar los costos de los productos, para no darlos por perdidos motivado al delicado manejo de los pescados y mariscos en cuanto a la refrigeración.

«Las ventas han estado demasiado flojas por el asunto de la luz, nuestros cuartos fríos casi todo el día están sin luz, entonces las ventas disminuyen muchísimo, esperamos no tener pérdidas, hasta el momento hemos podido solventar pero estamos todos asustados por ese problema. La gente no se lleva sino dos pescaditos por el miedo que se les dañe en sus neveras, estamos de verdad muy preocupados», comentó Carmen Chinchilla, vendedora.

Por su parte, el presidente del mercado municipal «Madre Juana», José Rincón, indicó que a pesar de estar dispuestos a prestar el servicio de venta durante toda la semana mayor, los cortes eléctricos se convirtieron en su peor acompañante.

«Los cortes eléctricos nos han bajado la capacidad de compra de la gente, no tenemos luz, no tenemos hielo, eso nos está afectando bastante, las personas que tienen su mercancía se ven en la necesidad a veces de bajar sus precios para no quedarse con ella y generar pérdidas», explicó.