Recolectando firmas bajo la supuesta excusa de actualización de datos para el Clap y con la promesa de aportar pinturas para el embellecimiento de los edificios, el equipo responsable del Comité Local de Abastecimiento y Producción, en la Residencia Independencia, ubicada en la avenida Las Américas, parroquia Mariano Picón Salas de la ciudad de Mérida, “de manera inconsulta, violatoria, arbitraria e ilegal, constituyeron el Consejo Comunal Batalla Independencia, circunscrito a esa residencia” denuncia la abogada Jhoana Bermúdez, a nombre de la Junta General de Condominio y vocera de los vecinos.

Ese consejo comunal, aparece registrado en la página web del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, con fecha del 4 de noviembre 2021, a pesar de haber sido impuesto sin cumplir las normas que para ello establece la misma ley vigente para este fin, pues en el acta señalan haber realzado una asamblea de ciudadanos el 21 de octubre de 2021, que jamás se realizó, mientras las firmas las recolectaron de forma engañosa, violando la norma, viciando el origen de su creación, explica la vocera.

Entre los actos legales violentados se encuentran la no realización de la asamblea de ciudadanos, la no constitución de la comisión electoral, la no divulgación de la información a los vecinos, la violación del derecho a elegir a los representantes de los vecinos a través de una elección, tal como establece la ley de los consejos comunales y la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, además del delito de obtención de firmas bajo engaño, enumeró Bermúdez.

El llamado a las autoridades a corregir esta acción fraudulenta, pues la comunidad no está dispuesta a permitir que un grupo, valiéndose de engaños, tome decisiones por todos los vecinos, exigiendo se realice la constitución de un nuevo y verdaderamente representativo Consejo Comunal, que sea electo siguiendo las normas establecidas por las leyes correspondientes.

Fotos: Cortesía

___________________________________________

@YanaraVivas SNTP 6961/CNP 16770

.