Eduardo Viloria/DLA.- Este jueves 28 se están cumpliendo 13 días que 27 familias del parcelamiento Produaguacate, de Isnotú, parroquia José Gregorio Hernández, se encuentren en completa oscuridad, por fallas del servicio, cuyo origen según los vecinos afectados, ha sido la quema del transformador que los auxiliaba en el mencionado lugar, para que se prestara el servicio en el sector.

Karina Delgado, quien se ha hecho eco del problema, en nombre de los vecinos, pregunta a Corpoelec qué han hecho los vecinos de Produaguacate de Isnotú, pues la empresa eléctrica, el Concejo y la Alcaldía, al igual que la Gobernación del estado, no responden al llamado angustiante que estamos formulando, para que nos diligencien la reinstalación de la luz para el mencionado sector, que se encuentran en completa oscuridad, no estando en condiciones los habitantes del lugar en mención de utilizar los útiles del hogar; como neveras, cocinas, ventiladores y otros, que se utilizan en cada residencia, lo cual les sucede precisamente a ellos, al no contar con electricidad en el lugar donde residen.

.