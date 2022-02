Luzfrandy Contreras/DLA.- Usuarios del Terminal de Pasajeros de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, denuncian retrasos en la salida de sus rutas hacia el interior del país. Aprovechando el asueto de Carnaval, algunos usuarios decidieron realizar un viaje para visitar a sus familiares que habitan en el resto del país, pero afirman que las demoras en la salida de sus rutas genera retrasos.

Aura Vivas, una de las pasajeras que se encontraba este lunes en el principal puerto terrestre del Táchira, afirmó que además de la demora en las rutas se genera un retraso extra para quienes provienen del vecino país Colombia, por la gran cantidad de alcabalas con las que deben lidiar.

«Aquí el servicio me ha parecido pésimo, porque la salida es muy tarde, uno no puede andar por ahí tan tarde tampoco con la inseguridad del país. Yo vengo de Cúcuta (Colombia), entonces por todo te paran y no llegas a tiempo, ya la ida la perdí, tenía que salir a las 10 am y con tantas paradas de la Guardia Nacional ya la perdí. En cada escala te paran por 20 o 30 minutos, deberían tener mejores mecanismos para saber a quienes ya revisaron, eso es una pérdida de tiempo, sabiendo que venimos fuera del país lo hacen a propósito, ahora resulta que mi ida quedó para las 5 pm, aquí estoy desde esta mañana, con todas las revisiones de muchas alcabalas», dijo Vivas.

Por su parte Carolina García, otra de las usuarias del terminal de pasajeros, argumentó que quizás estos retrasos en la hora de la salida se generan por falta de unidades, «el servicio es lento porque el bus sale a las 7pm, al parecer por pocas unidades, deberían salir a toda hora, yo por ejemplo voy a Barquisimeto», manifestó.

Al respecto el alcalde del municipio San Cristóbal, Silfredo Zambrano, informó con respecto a la habilitación total de las líneas que prestan su servicio en este puerto terrestre, destacando que se tiene previsto la incorporación de al menos 20 unidades de Transtáchira si se supera el límite de visitantes.

.