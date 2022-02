Luis «El Teacher» Cárdenas.- La selección de Uruguay goleó 4-1 a Venezuela en el estadio Centenario de Montevideo, en partido correspondiente a la decimosexta fecha de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, el cual fue dominado de principio a fin por los charrúas, que le dieron un baño futbolístico al combinado Vinotinto, que no encontró respuestas y se vio madrugado y luego nada pudo hacer para detener al anfitrión.

La celeste estaba obligada a ganar para mantener sus aspiraciones de clasificar al mundial. Y cuando despiertan a la bestia herida no puede suceder nada más que sufrimiento. Y así fue, cuando no había transcurrido ni el primer minuto, ya le daba la primera mordida a la Vinotinto, que la dejaba sangrando, como si le hubiera arrancado las alas. Un mal despeje del defensor central Jhon Chancellor fue aprovechado por Rodrígo Bentancour, quien no tuvo problemas en batir al guardameta Wuilker Fariñez. 42 segundos en el reloj y ya caía el primero, siendo este el gol más rápido de las actuales eliminatorias.

Atrás quedaban las estrategias del profe Néstor Pékerman de cualquier planteamiento conservador y tenía que buscar remar contra la corriente para buscar la igualdad. Pero por el contrario, lo que se le vino al combinado nacional fue aplanadora que no tenía freno, que hacía mucho daño por la banda izquierda donde el lateral Óscar Gonzalez no pudo contener las arremetidas de un Facundo Pellistri, un constante dolor de cabeza no solo para él, sino para toda la zaga nacional.

Precisamente el volante del Manchester United, quien se encuentra cedido en el Alavés español, fue el responsable de abrirle el camino a la celeste del segundo tanto al 23′, luego de llevarse en velocidad a González e internarse hasta el final de la línea para hacerle el «pase de la vida» a Giorgian De Arrascaeta, quien remató de primera para vencer la resistencia de Fariñez y colocar el 2-0 en el marcador. Edison Cavani de chilena en el área chica y con el arco vacío, en una jugada confusa, enviaba el partido al entretiempo con un margen más amplio para el local.

En el complemento los charrúas se irían a dar el golpe de gracia y apenas al cuarto minuto llegaría una falta cometida por Nahuel Ferraresi dentro del área, que en primera instancia el árbitro brasileño Bruno Arleu no consideraba falta, pero luego de ir a la revisión del VAR cambiaba de decisión y decretaba la pena máxima. Luis Suárez era el ejecutor, rematando a la izquierda, donde un felino Wuilker Fariñez se lanzaba y detenía. Sin embargo, desde el VAR le informaban al principal un adelantamiento, lo que llevaba a la repetición. Y en esta segunda oportunidad, el artillero cambiaba de palo y marcaba el cuarto.

Al 65′ llegaría el gol de la honra para Venezuela. Un pelotazo que logró cabecear José Salomón Rondón habilitó a Josef Martínez, quien aprovechó la pasividad del defensor central José María Giménez y batió por alto al portero Sergio Rocher, hoy custodiando el arco en lugar del experimentado Fernando Muslera. Ya Uruguay le había bajado el pie al acelerador y se encargó de mantener el resultado que los deja en el cuarto lugar de la clasificación con 22 puntos, uno más que Perú, que ahora cae al repechaje, tras empatar con Ecuador.

Ficha Técnica:

Uruguay (4): Sergio Rochet, Ronald Araujo, Diego Godín, José María Giménez (Martín Cáceres 89’), Mathías Olivera, Facundo Pellistri (Agustín Canobbio 67’), Rodrigo Bentancur (Mauro Arambarri 74’), Federico Valverde (Damián Suárez 74’), Giorgian De Arrascaeta, Luis Suárez y Edison Cavani (Darwin Núñez 67’) DT: Diego Alonso.

Venezuela (1): Wuilker Fariñez, Oscar González, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor, Ronald Hernández, Tomás Rincón, José Martínez (Junior Moreno 70’), Yeferson Soteldo, Rómulo Otero (Josef Martínez 46’), Darwin Machis (Jhon Murillo 46’) y Salomón Rondón DT: José Néstor Pékerman.

Goles: Rodrigo Bentancour 1’ Giorgian De Arrascaeta 23’ Edison Cavani 45+1’ y Luis Suárez 53’P (URU) Josef Martínez 65’ (VEN)

Amonestados: Mathías Olivera 66’ (URU) Oscar González 29’ Jhon Chancellor 41’ Yeferson Soteldo 52’ Salomón Rondón 80’ Jhon Murillo 84’ y Tomás Rincón 90’ (VEN)

Árbitro: Bruno Arleu (BRA)

Asistente 1: Kleber Gil (BRA)

Asistente 2: Rafael Alves (BRA)

4° Árbitro: Edina Alves Batista (BRA)

VAR: Rafael Traci (BRA)

AVAR: Pericles Bassols (BRA)

Estadio: Centenario de Montevideo.