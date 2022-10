En una reciente reunión en la que participaron actores de la política partidista venezolana y a la que tuve el honor de ser invitado, me atreví a presentar una propuesta que podría ser muy útil para resolver la crisis política electoral de nuestro país. Me permití tomar el ejemplo de la institución más sabia y más respetada que existe en la comunidad internacional: La Iglesia Católica. Una institución que tiene dos mil años de historia y un enorme prestigio en todos los rincones de la tierra. El jefe de la Iglesia Católica es el Papa. Al Papa no lo eligen en una primaria. Al Papa lo elige un cuerpo denominado Colegio de Cardenales. En ese organismo están presentes los prelados más sabios, más responsables y más juiciosos de la Iglesia Católica. Está integrado por cardenales provenientes de todos los rincones del mundo. Son electores que tienen conciencia de la inmensa responsabilidad y trascendencia de sus funciones. Se encomiendan al Espíritu Santo antes de proceder a votar por el Pontífice Supremo de la Iglesia Católica. Hay una norma en el derecho canónico que establece que los cardenales una vez que se inicia el cónclave convocado para elegir al Papa no pueden abandonar ese cónclave hasta que hayan elegido al sucesor de San Pedro. En la historia de la Iglesia hay cónclaves que han durado meses y hasta años. Pues bien, la propuesta que se me ocurrió hacerle al cónclave de los líderes opositores fue la de que adoptaran la fórmula de la Iglesia Católica. Encerrarse en una reunión para deliberar quién debe ser el candidato único que debemos presentar para enfrentar al régimen encabezado por el señor Nicolás Maduro. De aquí no sale nadie hasta que no se hayan puesto de acuerdo en un nombre. Los argumentos tienen que girar en torno a tres cuestiones fundamentales: ¿Cuál es el candidato más indicado para ganar las elecciones? ¿Cuál es el más indicado para lograr que le entreguen el poder los actuales gobernantes? Y ¿Cuál es el candidato más indicado para dirigir un gobierno de transición que tiene que ser un gobierno de amplitud y de unidad nacional. A la Iglesia le ha dado muy buenos resultados ese mecanismo. Ojalá a la oposición venezolana le den también buenos resultados. Seguiremos conversando. @EFernandezVE

