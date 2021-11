Un gran intenso y pasional torrente de comentarios se ha suscitado en torno al desenlace de la gran Cita Climática Ambiental de la ONU en Glasgow.

En verdad, era lo de esperarse ! -según lo sugerimos en nuestra anterior cumulativa pieza… escrita incluso antes de dicho desenlace….titulada: «Saldo de la Cumbre en Glasgow -y más allá»… publicada en portales como: https://reportecatolicolaico.com/2021/11/12/saldo-de-glasgow-y-mas-alla/ (…e incluso actualmente en idioma inglés -para una más amplia audiencia internacional)….

….Y con una serie de aseveraciones, todas y cada una de las cuales, Hoy tenemos que, y debemos, reivindicar !! ….A la luz de la actual «polvoreda post-Glasgow» !!

…..Aseveraciones sobre las cuales, es, por tanto, ocioso en detalle volver ! ….Pero si conviene remarcar al menos lo siguiente, sugerido como tal ….o desprendido de… nuestro análisis anterior.

1) «Solo La Verdad nos hará Libres» ….»Verdad» que, en virtud de la -sin precedentes- cobertura mediática universal del Evento -y a pesar de las triquiñuelas de algún puñado de trasnochados gobiernos o lobbystas fósiles corporaciones- resplandeció de lo de Glasgow !!,…E incluso Verdad que fue vista, literalmente, por centenares de millones de pendientes seres en todo el mundo !….E internalizada en «el consciente colectivo» de toda la Humanidad -en virtud de «un prodigioso e inexorable Plan Divino» -como señalamos en nuestro anterior analisis- el cual NO para !!… e incluso está mucho más allá de lo sucedido en Glasgow !

2) Por todo lo anterior, nunca fue más cierta la frase de San Agustín (en verdad una enseñanza de todas las grandes religiones y espiritualidades del mundo), de que: «NO corras ! Que a donde tienes que llegar es a tu propio Corazón !!!»

3) Un «inexorable gran tren de Cambio» -de «Si» porque «SI» !- se ha puesto a andar hoy en todo el mundo ! En vista de la total carraplánica crisis de civilización que hoy se vive en todo el orbe ! …La cual -ojo- incluye no solo lo climático (ello más un síntoma que una causa) sino lo ambiental integral, lo sanitario pandémico, y -sobre todo- lo ético-espiritual-existencial !! ….Y lo cual se ha hecho evidente no solo en todo lo ocurrido en Glasgow, sino también en muchos otros ámbitos -cotidianos y extraordinarios- de la vida mundial !….del quehacer humano personal, local, global, profesional, tecnológico, y ambiental- integral !!….Y sobre todo, en el terreno de radicalmente «nuevos valores y referencias» para una total Nueva Civilización más Sustentable, Sana, Sabia y Justa !!!…que sobreviva la actual total carraplana y debacle infuncional e insostenible ya para todos ! -incluso los trasnochados o alegres loobystas que vanamente aún no quieran o puedan verlo…..

4) En suma, como diría el gran inspirador Dag Hammarksjold: «Por todo lo sucedido, gracias ! Por Todo lo que Habrá de Ser, SI ! …ó AMÉN…!!» ..

.