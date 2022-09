Habitantes de la Avenida principal La Legua del sector El Cacagual del municipio Escuque, denuncian tener un mes sin energía eléctrica por explosión de transformador.

La señora Rosa Bolívar, una de las afectadas, informó a Diario de Los Andes que desde hace exactamente un mes el transformador “se averió (explotó)”, dejando a todo el sector sin electricidad.

“Como representante ciudadana del sector, hasta los momentos he agotado todas las instancias competentes al caso, como son: Corpoelec Escuque, Valera, 911, fui al edificio Mezzanote, al edificio Unión, escribí y dialogué con el Gobernador dando este el caso a el jefe territorial ING Oscarlos Rivero hace ya 8 días, el cuál ya nos tiene en espera y aún no nos resuelven. Volviendo a comunicarme con la secretaria de este señor la repuesta que me dio fue: que el transformador está asignado pero que ellos no cuentan con camión cesta para la colocación de este equipo”.