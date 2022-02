Atendiendo la convocatoria realizada desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Los Andes, este lunes 31 de enero, en horas de la mañana, un grupo de profesores, trabajadores y estudiantes se reunieron en el edificio del Rectorado de esa casa de estudios, para alertar a las autoridades, sobre la necesidad urgente de exigir salarios adecuados para quienes trabajan en la ULA y el presupuesto necesario para cumplir su labor.

Para el profesor Ángel Andara, representante profesoral ante el Consejo Universitario y de la ONG defensora de Derechos Humanos Aula Abierta, “los trabajadores universitarios se encuentran en peor situación que los esclavos, pues ellos trabajaban por techo y comida, mientras que actualmente los trabajadores universitarios no pueden pagar ni techo, ni comida, ni mucho menos medicamentos”.

“Lo que recibimos como salario no cumple con el concepto correspondiente pues no alcanza para cubrir nuestras necesidades, ni mucho menos para tener una vida digna, por ende si pretenden obligarnos a trabajar en estas condiciones nos someterían a trabajo forzoso, violando la constitución y todos los tratados de DDHH firmados por el Estado Venezolano, sin mencionar los DDHH que como institución educativa también se violan” puntualizó Andara.

La precariedad de los salarios se ha puesto de manifiesto con lo sucedido con el profesor Pedro José Salinas, encontrado en lamentables condiciones, junto a su esposa fallecida, y el reciente caso del Sr Antonio Suárez, vigilante en el núcleo La Liria, quien vivía como indigente en un salón de clases, porque su salario mensual, inferior a 4 dólares, le impedía pagar por lo menos una habitación, expresó Marcos Pino director de Asuntos Estudiantiles.

Para Siprula, el Gobierno Nacional llevó a la indigencia y ahora, coloca en riesgo de muerte, a quienes laboran y especialmente los jubilados del sector universitario “darlo todo por la universidad es quedarse sin nada, pues no hay alternativas siquiera para cubrir el mínimo de un tratamiento, quitándonos hasta el presupuesto para laborar e incluso lo que aportamos para cubrir el sector salud” expresó Dionis Dávila.

Lo sucedió al profesor Salinas, es una consecuencia “funesta y lamentable de los salarios miserables, impuesto por un gobierno irresponsable” que ha negado el presupuesto a las universidades para asfixiarla, sin recursos para nada, advierte el profesor Rómulo Bastidas, tesorero del IPP, de la Asociación de Profesores de la ULA, APULA, desde donde se realizan esfuerzos para apoyar a los profesores atendiendo varios casos de salud, Covid, hasta servicios funerarios. El profesor Bastidas recordó “los salarios no son fijados por Apula, sino por el Gobierno nacional.

La juventud venezolana está padeciendo la crisis generada en 20 años de malas políticas. Los trabajadores no tienen con qué trabajar, vigilantes se mueren dentro del recinto universitario sin un techo ni comida, profesores jubilados con currículos envidiados en el extranjero no pueden mitigar el hambre diaria, sin poder hacer nada, mientras los estudiantes perdimos todas nuestras reivindicaciones, nos quitaron las becas, no hay servicio de comedor y despojaron a la ULA de la mayoría de sus residencias, expresó Joel Zerpa, Presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios, FCU-ULA, mientras asegura es tiempo de despertar y defender nuestros derechos, pacíficamente en pro de la libertad y democracia del país.

La comunidad universitaria realizará jornadas de protesta todos los lunes en el Rectorado, o en cualquier dependencia, para visibilizar la violación de DDHH, contra la universidad y los universitarios.

@YanaraVivas /SNTP 6961/CNP 16770