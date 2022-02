El historiador Pedro Luis Rendón, denuncia las condiciones de precariedad y abandono en que se encuentra la tumba del ilustre humanista y periodista Pompeyo Oliva, nacido en San Lazaro y que muere en Valera en 1933, a los 83 años.

Indico Rendón que este prócer venezolano fue cronista de la Ciudad de Valera de manera no oficial, al igual que Rafael Gallegos Celis, ambos estudiosos de Valera. Pueden ser cualquier cantidad de años, de su desaparición, pero es muy injusto el estado deplorable en que reposan los restos de Pompeyo Oliva, es la expresión de la desidia en su máxima expresión, su nombre solo ha servido para la retorica del momento, caso es el premio que lleva su nombre entregado por el concejo municipal, el día del periodista y la calle 33, de la ciudad. Pero de allí no se pasa, no se ha valorizado su obra en pro de la construcción de ciudadanía. Es un mensaje a quienes se rasgan las vestiduras por la historia.

Para refrescar la memoria sobre Pompeyo Oliva el historiador preciso que este se establece en Valera a finales del siglo XIX (19) y muere en esta ciudad un 8 de marzo de 1993 “Este año 2022 se cumple 89 años de su desaparición física”. En el año 1900 crea el “Centro Industrial”, donde edita periódicos: “El Correo de Valera”, “El Castillo”, “Nueva Era” entre otros editando la revista “Cosmo” que se convierte en el órgano divulgativo del primer Ateneo de Valera en 1905.

Pompeyo Oliva fue presidente del concejo municipal durante los años 1902,103, y 1920, siendo su preocupación la educación ciudadana como herramienta de progreso.

Hombres de la talla de Mario Briceño Iragorri, le llamo “Civilizador”, el Padre Juan de Dios Andrade lo considero “Nuestro San Valentín Espinal” y dijo de él “Jamás cultivo la injusticia y la procacidad”. Alberto La Riva Vale, menciono que Pompeyo Oliva “Supo conjugar los verbos, servir y orientar, modelar y sembrar”.

Para Finalizar su llamado de atención Pedro Luis Rendón, deja la incógnita ¿Qué le cuesta a las autoridades municipales, regionales, preservar por lo mínimo su tumba como recordatorio y valor de Valera?