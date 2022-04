Durante el primer trimestre del año 2022, el Observatorio Venezolano de Violencia en Trujillo (OVV Trujillo) registró 29 sucesos violentos que cobraron la vida de 15 personas. Estos datos evidencian una disminución del 32% de las muertes violentas y una reducción del 19% del total de hechos violentos con respecto al mismo período en el 2021, donde se contabilizaron 22 víctimas fatales y 36 sucesos.

Según los datos recogidos por el Observatorio de Prensa (OP) en la región trujillana ocurrieron 8 homicidios, 7 muertes por intervención policial, además de 4 casos de violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), 5 de violencia de género, 1 amenaza de muerte, 2 robos y 3 casos de agresiones.

El 52% de los hechos delictivos durante los primeros tres meses de 2022 fueron homicidios y muertes por intervención policial lo que muestra una reducción en comparación con el mismo periodo el año anterior que presentó un 61% del total de los sucesos violentos

Sin embargo, más allá del análisis cuantitativo relacionado con las muertes violentas, se observa que las políticas públicas de seguridad ciudadana no han variado. El único cambio evidente fue la flexibilización del control para el normal desenvolvimiento de la ciudadana, dentro y fuera del territorio trujillano, política motivada a la pandemia por COVID -19.

Para Johny Humbría, coordinador del OVV Trujillo, son varias las hipótesis que se manejan sobre el comportamiento de la violencia en la entidad, considerando los casos registrados el año pasado en épocas de confinamiento y los subsecuentes ataques a las mujeres, donde prevalecieron casos de violencia de género e intrafamiliar, en contraposición a los datos del primer trimestre de 2022 donde no se registraron casos de infanticidios, feminicidios, sicariatos, coacción y secuestro.

De acuerdo con los datos que se manejan desde el OVV Trujillo, las causas que motorizan gran parte de la violencia en la entidad siguen vigentes. Dentro de estas causas está la insostenible situación económica del país, la cual sigue afectando a los trujillanos. Por otro lado, algunas bandas del crimen organizado continúan manteniendo el control territorial de algunos municipios de la zona baja del estado Trujillo, limitando la actividad económica de algunos productores agrícolas del eje panamericano que ven afectadas sus actividades agroproductivas por las amenazas latentes de grupos delincuenciales, en contra de familias y bienes.

Municipios más violentos

Los municipios Andrés Bello y La Ceiba, se mantienen como los más violentos del estado Trujillo, con la mayor incidencia de las muertes violentas presentadas durante el primer trimestre de 2022. La hipótesis del equipo del OVV Trujillo es que, en estos territorios, prevalecen las actividades delictivas entre los mismos grupos armados y las bandas delincuenciales.

Durante el trimestre el Observatorio de Prensa (OP) también contabilizó los tipos de arma más usadas para cometer los delitos, siendo la fuerza física la más utilizada con un 55%, seguido por las armas de fuego con 35%. Con relación al lugar donde ocurrieron, mayoritariamente los delitos, el 46% sucedió en el hogar de la víctima y el 38% en espacios abiertos.

Humbría señaló -para finalizar- que aunque se siguen cometiendo algunos robos, los delitos del hampa organizada se direccionan a determinados nichos empresariales, puesto que éstos conocen la crisis económica del ciudadano común y del trabajador. De allí que los más afectados sean los empresarios, donde sigue tomando fuerza la extorsión a ganaderos, empresarios o propietarios de comercios. “Sin embargo, no hay cifras oficiales sobre estas acciones, pues la mayoría de las víctimas no denuncia por temor a represalias de los delincuentes o porque no confían en los cuerpos de seguridad del estado”.