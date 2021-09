Bajo las ordenes del joven pero laureado entrenador Mauricio Suárez, el Trujillanos Futsal continuó sus entrenamientos de pretemporada en la cancha múltiple ubicada en el quinto piso de la Gran Base de Misiones de Paz «Hugo Chávez» de Valera.

Debido a la ocupación del gimnasio Rómulo Ramírez del complejo deportivo «Luis Loreto Lira» de la misma ciudad, por un torneo de goalball, los «Guerreros de la Montaña» (versión fútbol sala) esta semana cumplen su rutina en el «Edificio Tricolor». Suárez junto al reconocido preparador físico y entrenador Vladimir Duarte (asistente técnico), cuida los últimos detalles con una plantilla ya conformada por un total de 18 jugadores (tres juveniles).

La Liga iniciará el 9 de octubre

Suárez, detalló que en su mayoría se tratan de atletas venidos de otras entidades, entre los que priva la juventud y talento. La escuadra aurimarrón calienta motores de cara al arranque de la Liga de Fútbol Sala de Venezuela Temporada 2021, pautado para el 9 de octubre.

Será «una burbuja» en Valencia, estado Carabobo, en la que se concentrarán los 14 clubes venezolanos, los cuales se dividirán para competir en dos grupos de siete.

Cuatro serían los referentes

Las caras no tan conocidas que se ven en este plantel de TFS, no quieren decir que no sean salonistas de elite o valía en el concierto de esta disciplina a nivel nacional. El pivot, o mejor dicho, el hombre con la mayor responsabilidad de anotar los goles, es Wilson Escalona, un joven espigado que viene del Caracas Futsal Club.

Escalona junto a otros tres foráneos, serán en el papel los efectivos a referenciar para la esperada contienda… al menos en principio. Los otros juegan en las posiciones laterales, de los cuales resalta José Landaeta, quien viene del Bucaneros FS y tiene experiencia en Selección Nacional.

El barquisimetano Luis Linares quien viene de un club del extranjero, específicamente militó en el AFA Rimac de la Liga Profesional del Perú. Y por último el tachirense Erick Pérez, quien trae buenas referencias de un estado muy futbolero.

Dirigencia y resto del cuerpo técnico

Lo que está planteado es que el propio presidente de la Asociación Trujillana de Fútbol (ATF), abogado Oscar Linares Jr, sea el principal respaldo económico de un Trujillanos FS que como siempre contará con el apoyo del experimentado dirigente deportivo Nicolás Suarez y su empresa de confecciones textiles deportivas Kiukak.

El organigrama de la junta directiva aun no se anunció. Junto al Director Técnico y su asistente, laborarán en el Cuerpo Técnico el delegado Jesús Briceño y el utilero Jairo Sánchez. El DT informó que están en la búsqueda de un fisioterapeuta.

_________________________________________________

Por: Miguel Ángel Albarrán

periodistamigue@gmail.com

TW: @elmigue1

IG: @migueperiodista