Miguel Ángel Albarrán

Tras sufrir su primera derrota y de manera estrepitosa en la visita a los llanos (3-1 ante Titanes FC) que hizo el fin de semana pasado, Trujillanos FC se alista para recuperar la senda triunfadora este sábado (4:00pm) cuando reciba al Ureña Sport Club en el gramado «José Alberto Pérez» de Valera. El partido corresponde a la sexta fecha del Grupo Occidental de la Liga FutVe 2.

Ahora en el sexto puesto de la tabla con sus seis unidades, los «Guerreros de la Montaña» huelen «sangre» ante un cuadro fronterizo que con los mismos puntos también vienen de caer en carretera (3-0 contra Héroes de Falcón). El amarillo y marrón saldrá por un triunfo que es vital para meterse nuevamente entre los cuatro primeros lugares de la tabla, que son los que dan cupos a la segunda ronda.

Aponte aún fuera y Montilla de regreso

Oficialmente el defensa central y capitán Cesar Aponte, se sumó a las bajas por salud en el plantel aurimarrón. Luego de la incertidumbre creada tras no entrar en la convocatoria para el choque en Guanare, el parte médico informó que Aponte «sufrió una meniscopatia de rodilla derecha, que ameritará resolución quirúrgica por vía artroscópica». No se anunció fecha de la operación.

Los mismos médicos del TFC dieron una buena noticia, es que regresará el lateral Junior Montilla, de quien se indicó que se le extrajo una muela que lo mantuvo de reposo por 72 horas. Ahora volvió a la convocatoria en detrimento del también lateral Elians Quintero, quien no vio acción ante Titanes.

Son cuatro las variantes

Un total de cuatro variantes presentará el nuevo llamado de Lenin Bastidas. Además de Montilla, convocaron a dos juveniles de la sub-20, como el arquero Elvins Avendaño (por Luis Álvarez) y el volante Neomar Torres (por Billy Prada y Richard Angarita), más el regreso del veinteañero atacante Juan Sifontes (por Luis Ángel García).

A pesar de la derrota en tierras llaneras, no deben ser muchos los cambios en el once inicial que prepara el DT Bastidas. Realmente en la plantilla no tiene mucho de donde echar mano.

Además los rivales de turno también cuentan con una nómina de jugadores muy jóvenes. Al igual que el TFC, tienen muchos canteranos, entre los cuales quizás los que más destacan son el atacante Yonser Parra y sobre todo el habilidoso Joseph Moreno.

La idea es que los importados del aurimarrón más el apoyo de la fanaticada hagan la diferencia en este encuentro. Se espera otra buena asistencia en el JAP. Hay que decirlo.

CONVOCADOS POR EL TFC:

Arqueros:

1-Victor López

22-Elvis Avendaño

Defensas:

2-José Romero

5-Jerson Montilla

13-Diego Araujo

16-Daniel Chocó

25-Eliel Alejos

Mediocampistas:

7-Anthony Salcedo

10-Francys Sosa

11-Jesús De La Hoz

15-Richard Angarita

17-Enderson Torrealba

19-Josman Hernandez

28-Neomar Torres

29-Giordani Parra

Delanteros:

9-Juan Sifontes

24-Aldhair Valenciano

21-Wilson Mena

ALINEACIÓN PROBABLE DEL TFC:

López; D. Chocó, D. Araujo (o E. Alejos), J. Montilla, J. Romero; J. Hernandez, F. Sosa, A. Salcedo, J. De La Hoz ; A. Valenciano y W. Mena.

LIGA FUTVE 2 – GRUPO OCCIDENTAL:

Jornada 6

Sábado

Hora Enfrentamiento

4:00pm Trujillanos FC Vs Ureña SC

4:00pm Real Frontera Vs Heroes de Falcón

Domingo

11:00am ULA Vs Titanes FC

4:00pm El Vigía Vs Rayo Zuliano

5:00pm Academia Rey Vs Llaneros EF

Posiciones

Equipo JJ JG JE JP GF GC PTS.

1-Rayo Zuliano 5 2 3 0 13 4 9

2-Titanes FC 5 2 3 0 6 2 9

3-Academia Rey 5 2 3 0 3 1 9

4-Héroes 5 2 2 1 4 2 8

5-Real Frontera 5 2 1 2 6 4 7

6-Trujillanos FC 5 1 3 1 6 6 6

7-Ureña SC 5 1 3 2 2 4 6

8-Llaneros EF 5 1 2 2 4 5 5

9-ULA 5 1 2 2 2 8 5

10-El Vigía FC 5 0 1 4 2 6 1

_________________________

periodistamigue@gmail.com

Twitter: @elmigue1

Instagram: @migueperiodista