Lo que parecía inhóspito e irreal hace unos meses atrás hoy es una realidad, Trujillanos FC está listo para volver con todos los hierros y con un proyecto que invita a soñar de la mano de un grupo empresarial que encabeza Hugo López, hoy día, presidente del amarillo y marrón.

Diario de Los Andes y Super Deportes recibieron la grata visita del joven empresario en el marco de su gestión de medios, enamorando con su proyecto en mano, que es claro y preciso “La idea es invertir y capitalizar a futuro, siempre con la idea de que sea fructífero todo en cuanto al negocio” indicó Hugo en sus primeras palabras ante la atención de Miguel Albarrán, Gabriel Montenegro, Alexander González y Eladio Muchacho.

Dejando claro, y tomando en cuenta que desde el Diario de Los Andes siempre se apuesta a un capital social en función de la transformación de Trujillo, Hugo coincide con esa acción e ilusiona con su proyecto, a nivel humano, a nivel de relaciones, direccionalmente y emocionalmente. “En Trujillanos FC no encontramos nada, pero la idea es dejar todo eso en el pasado y empezar a construir una empresa, que los jugadores se sientan profesionales y desde ya lo estamos haciendo” resaltó.

La plantilla trabaja desde hace rato a las órdenes de Lenín Bastidas, el trato es de un equipo de primera, desde una ruta que los lleva y los trae a sus entrenamientos como normas que deben cumplir como “nadie llega en motos al entreno”. Buena vestimenta, buena comida, buen trato y la posibilidad de ser un equipo que esté al día en los salarios es lo que se vende desde la oficina de este nuevo Trujillanos FC “Aquí no vamos a engañar a nadie, ni vamos a prometer sueldos que no podemos pagar, lo que sí podemos decir es que lo que se acuerde, estaremos al día para que la plantilla esté motivada y cómoda”.

Incluso no descarta en un futuro una cancha propia de este nuevo Trujillanos Club de fútbol CA que termina siendo su parte jurídica.

Virtualmente cancelada deuda en su totalidad

Los Guerreros de la Montaña ya cancelaron a 99 jugadores, deudas desde el 2019, solo faltan 4 y están en proceso administrativo, con la Cámara de Resolución de Disputa de la FVF están al día “Solo esperamos la solvencia administrativa, no ha sido fácil, pero lo hemos logrado, ya no le debemos prácticamente a ningún jugador” señaló López que además resaltó que no todos los acuerdos fueron como dicen por ahí “del 10%”, sin embargo, se ha cumplido.

Esta inversión, más la que están realizando en la actualidad en el estadio “José Alberto Pérez” que ya supera los 50 mil dólares, y falta aún mucho que invertir, es prácticamente el seguro de un sueño a mediano plazo “Esperemos que en dos o tres años, lo que pensamos se nos de al menos en este lapso, convertir al Trujillanos FC en un equipo solvente como empresa y si es posible de jugadores para el Club y para otros clubes como función del proyecto”.

La afición, una de las principales motivaciones

El deseo de estar inmiscuido en el mundo Futve llevaron a este grupo de empresarios a recibir y estudiar diversas ofertas desde varios estados del país, al final se decantaron por Trujillo por una razón “La verdad es que fueron varias carpetas las que revisamos, escogimos Trujillo por su afición, creo que es una de las mejores del país, ha sido una de nuestras motivaciones y esperamos contar con ellos” recalcó.

En cuanto a este punto, ya el costo de las entradas está definido, en 1 dólar la popular, además de 2 y 5 dólares en otras áreas del graderío, incluyendo la VIP.

Pronto anunciarán la plantilla

La sanción de la FIFA ya no está, y la de la Futve y FVF en cuanto a fichajes solo está a la espera de que llegue ya solucionado. “En cualquier momento nos llegará la comunicación y estaremos anunciando los fichajes del equipo, por ahora no podemos hacer nada, acatando lo que indica la sanción pero con mucha satisfacción de que ya solucionamos todo” subrayó.

Claro está, el equipo trabaja con varios jugadores que aspiran estar, incluyendo jugadores extranjeros y varios que estuvieron la campaña anterior.

Todo en la mesa

Definitivamente lo presentado por Hugo López y todos los que están detrás de él llega por vez primera a Trujillo con su equipo del sentimiento, no promete títulos, no promete subir a Primera división, pero sí promete trabajo que ya lo esta demostrando y la posibilidad que se haga historia, con que el llamado Club de los Guerreros de la Montaña se convierta en un Club, en una empresa, en una granja, en un equipo que genere capital humano futbolístico. Una nueva historia que se escribe en un equipo que desapareció y que llega a la palestra nuevamente con el apoyo de muchos, incluyendo la FVF, la Futve, hombres y mujeres en la actual estructura y sobre todo los que están detrás de Hugo López, quien ha sabido representar con una extraordinaria labor su condición de presidente en el renacer del Trujillanos FC.

_______________________

Frank Graterol

@frangra177

.