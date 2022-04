Por: Elvins Humberto González

Se cumplen 40 abriles de aquel domingo 25 de abril de 1982, cuando TRUJILLANOS FC hacía el debut en el torneo de la Segunda División del fútbol profesional venezolano. La espera había terminado, y el sueño de un grupo de entusiastas dirigente se hacía realidad.

Su rival, Mineros de Guayana, también se estrenaba en estas lides de la Segunda División. Se jugó en Valera, polideportivo Luis Loreto Lira ante una tribuna abarrotada de público, fue el primer llenó que lograba TFC, el entusiasmo y expectativas eran grandes. El resultado fue 0x3. Se comenzó con el pie izquierdo.

La historia

Esa tarde del 25 de abril de 1082 desde las tres de la tarde se iniciaba la fiesta. El polideportivo Luis Loreto Lira se vestía de gala para que Trujillanos FC recibir a Mineros de Guayana y así dar comienzo al Torneo de Segunda División del Fútbol Profesional Venezolano.

El equipo del patio, venía realizando su preparación desde el 1 de septiembre de 1981 bajo las órdenes del DT Francisco “Pacho” García y según el propio estratega García, el conjunto local se encontraba en condiciones para dar la batalla en la Segunda División de Ascenso donde aspiraba hacer el grado. Los visitantes presentaban un equipo de puros criollos, muchos de ellos habían formado parte de la Selección Nacional, los dirigía Luis Mendoza quien llevó a su equipo hasta el título de Copa Venezuela 82, luego de superar los escollos del Falcón FC y discutir en forma aguerrida con el Zamora de Barinas el pase a la final de este importante evento.

Para esa época la Segunda División era organizada por el Comité de Fútbol Mayor. Participaron Mineros, Atlético Portuguesa, Deportivo Coro y Trujillanos FC.

Trujillanos jugó esa tarde con: Edgar Calderón (+), Daniel Benítez, Pedro Vera (Capitán), Edgar Estrada, Hernando Montaño, Armando González, “Diablito” Morales, Julio Quintero, Luis Gallegos, Edgar Angulo y Carlos Morillo (+).

La nómina la completaban: Douglas “Patica” Nava, Carlos Manuel Sierra, William Morillo, Edgar Salas “Perezjiménez”, Federico Contreras (+) , Taylor Maggino, Milton del Castillo, Roberto del Castillo, José Tapia, José Ducallin, Milton Vélez, Alcides Ruiz, Chonto Cortina, Walter Estrada, Ángelo y Filipo Licitra, José Ramírez, Guillermo Tenorio, Armando González, dirigido por Francisco “Pacho” García, colombiano.

El cuadro oriental ganó el encuentro 0-3 con dos goles de Firo López y Francisco “Margarito” González.

Mineros presentó un plantel integrado por: Daniel Nikolac (+), Alexis Zamora, Firo López, José Hernández, Ramón Parra, Roberto Freites, Carlos Boada (+), Cruz Maestre, Aquiles Lozano, José Pacheco, Luis Barceló, Anselmo Espinoza, Armando Da Silva, Francisco González, Robert Ellie, Alí Tovar, Ramón Itriago, Douglas “Fosforo” Cedeño y José “Niño” Mora. Director Técnico: Luis Mendoza.

El 5 de septiembre de 1982 Mineros logra el campeonato de manera invicta de la Segunda División y asciende a la primera a disputarse a partir de 1983. Trujillanos FC debió conformarse con el sub campeonato. Solo ascendía un equipo a la división de honor.

Actos especiales

Previo al compromiso se desarrollaron una seria de actos protocolares que le dieron brillo a la regia inauguración del Fútbol de la Segunda División de Ascenso. Entre esos actos se presentaron la actuación de Grupos Folklóricos de la Coordinación de Cultura del Ejecutivo del estado, ente ellos algunos bailes por el Grupo Raigme, actos de un gran atractivo para el público asistente.

Entre las actividades previas, estuvo la elección de la madrina del Trujillanos FC. para lo cual figuraban una cantidad de muchachas con grandes atributos y con un gran espíritu deportivo para acompañar al equipo local en todos sus triunfos. La elegida fue Doris Cruz.

El Dr. Francisco Fernández Galán, Presidente del Trujillanos FC acompañado por los directivos fundadores y propietarios Ramón Salazar y Manuel Matheus , el Gerente General Oscar Ríos Rendón, sirvieron de anfitrión a los invitados especiales, entre los que resaltaron el Diputado Chicho Heredia, Daniel Barreto Faure, Secretario General de Gobierno, Álvaro Quintero, Presidente del Concejo Municipal del Distrito Valera, Luis Mucciño (+) presidente de la Liga Mayor, Regulo Godoy Director del IND, Orazio Di Rosa presidente de la Comisión de Árbitros, Rafael José Daboin presidente de la ATF y representante de la Federación.

El periodista Daniel Barreto fue el encargado de realizar el saque inaugural y Franco Acosta entonó el Himno Nacional.

Luego de la actividad protocolaria, los equipos encabezados por la terna arbitral salieron al engramado, los jugadores de Trujillanos FC con un balón en las manos, se dirigieron a la tribunas para obsequiarles las esféricas a los asistentes.

Como datos adiciones debemos decir, que el primer anunciador interno que utilizó TFC fue Juan José “Cheo” Cárdenas (+). La transmisión radial estuvo a cargo de Radio Turismo 970 am dirigida por Guillermo Bracamonte con Samuel Darío Rodríguez (+) en la narración y los comentarios de Francisco Graterol Vargas y Omar Buznego (+), comerciales Memo Bracamonte y Nemesio Sánchez Martínez (+).

Un Dato

Para quienes tuvimos la oportunidad de estar presente en ese momento, damos fe de la expectativas e ilusión que tenía el público con TFC, y que con el pasar de los años, eso se transformó en amor y sentido de pertenecía para con el equipo.

Ese 25 de abril de 1982, se juego un partido preliminar entre las Selección de Trujillo Infantil “A” a la cual pertenecíamos y que dirigía Manuel Cordero y la Selección Juvenil bajo el mando de Humberto Briceño, ambas selecciones se preparaban para su compromisos en los eventos de la FVF, en el caso de la Infantil “A” nos alistábamos para el Campeonato Nacional del cual Valera fue la sede. Los juveniles acudieron al Nacional en la ciudad de Barquisimeto. Ese juego de fogueo culminó 3-1 a favor del seleccionado juvenil.

Testimoniales

Henry Mon, Fundador

“En el año del debut con el Mineros de Guayana estuvimos a punto de subir a primera división, nos mantuvimos en la pelea hasta los actuales momentos.

Cuando iniciamos todo era esfuerzos y sacrificios pero demostrado que podíamos salir adelante, eso es una de las grandes virtudes de este equipo a lo largo de tanto tiempo. Nunca declina, cuando se cae se ha sabido levantar.”

Rafael José Daboin, ex presidente ATF

“Ese momento del debut de Trujillanos FC, fue para el fútbol amateur un hecho importante, pues se coronaban las actuaciones obtenidas en fútbol menor y de primera categoría, siendo campeón nacional en 1979 y sub campeón nacional en el 80, con buena participación de aquella generación de muy buenos futbolistas locales de la mano de Henry Mon y su hermano Manuel Matheus y un pueblo, que apoyó y lo sigue haciendo todavía con su querida divisa toda una pasión compartida con el ciclismo y otras especialidades…Era otra manera de ver y dirigir el balompié en nuestra región….gratos recuerdos, que aspiramos reverdezcan…..”

Douglas “Patica” Nava, ex capitán

“Ese día del debut de Trujillanos FC yo no pude estar por una lesión, pero estando en las tribunas y ver al público levantarse para aplaudir al equipo me enorgulleció enormemente, me hizo recordar la final de la Copa Venezuela del 79, fue un momento de muchos sentimientos que guardo con mucha añoranza. Quienes tuvimos la fortuna de estar ahí, sabemos lo que realmente significa este equipo y lo que significaba para el fútbol regional el contar nuevamente con un equipo en la liga profesión. En esa época se logró juntar lo mejor que había en el futbol local, el cual se enriqueció con los refuerzos e importados. Todos eso logros fueron gracias al empeño y perseverancia de su fundador Henry Mon.”

