Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- Son múltiples los problemas que está confrontando el transporte público en el municipio Boconó y a tal punto que en varias oportunidades los directivos del sector han manifestado que prestar el servicio no les resulta rentable ante la falta de combustibles, altos precios de los insumos y el bajo costo del pasaje, lo cual no les permite trabajar como hasta hace algún tiempo lo venían haciendo, lo cual va en detrimento de los usuarios.

En vista de la actual situación y que en apariencia no se vislumbraba ninguna solución conversamos con Javier Carrillo, vocero autorizado para el municipio Boconó del Sindicato de Transporte del estado Trujillo, quien de acuerdo a los últimos informes recibidos, se muestra optimista y espera que los anuncios que se les está haciendo, se cumplan a cabalidad.

Este lunes – comienza Carrillo – se realizó una importante reunión en Caracas a la que asistieron nuestros representantes del Órgano Superior del Transporte. Dicha organización está dirigida por la Vicepresidencia de la República y de la que forman parte las Federaciones, por lo que en este caso, estuvimos representados por el compañero José Luis Trosel, Secretario del Comando Intergremial del sector y participante de la Mesa Nacional del Transporte, quien nos bajó información de las extensas deliberaciones, dado lo importante de cada uno de los puntos que se estuvieron analizando y de los cuales se sacaron las conclusiones que nos dieron a conocer este martes.

Importantes acuerdos

Tal y como esperábamos, en la reunión del Órgano Superior del Transporte hubo importantes acuerdos y que muy pronto deben entrar en vigencia en torno al costo del pasaje estudiantil que será subsidiado con el 50% por el gobierno y el estudiante cancelará el resto. El otro punto fue la exoneración de aranceles a las importadoras de repuestos para el transporte público. Una empresa de reconocido prestigio producirá los cauchos 8-25-20 y toda la producción de cauchos será distribuida al transporte público a través de Fontur.

Así mismo, la distribución del combustible y para lo cual fue aprobado a nivel nacional 57 estaciones de servicio que a través de La Gran Misión Transporte, estará trabajando con los órganos regionales junto a los gremios del sector transporte, que con carácter de exclusividad bajo la administración y disposición del combustible para exclusivamente los transportistas de todo el país.

Estas dependencias deberán ser atendidas diariamente con 36.000 litros de los combustibles: Gasoil y gasolina. La distribución de los mismos no debe ser utilizada con otro fin que no sea el transporte público y si alguno de estos operadores, le diera fines distintos, será puesto a la orden de las autoridades. En estas estaciones de servicio, tampoco será surtido ningún organismo público, incluyendo los cuerpos de seguridad, alcaldías y gobernaciones etc. El 100% de este combustible, será para surtir el transporte público de personas.

Convoque una reunión

Lo importante de todo esto, es que las autoridades deben darle cumplimiento a los acuerdos, por lo que desde el municipio Boconó hacemos un llamado para que en los próximos días el Órgano Superior del transporte a nivel regional, convoque una reunión en nuestra Entidad Federal. En la misma deben ratificarse los acuerdos nacionales a los cuales se llegó en la referida reunión del pasado lunes 27-S.

dlahectorb@gmail.com