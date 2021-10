@YanaraVivas /SNTP 6961/CNP 16770

Según Eladio “El Gato “Vergara, presidente de la Línea La Otra Banda, en ciudad de Mérida, el aumento de costo del pasaje de transporte urbano está justificado, pues tras la reconversión monetaria los precios de los repuestos para las unidades aumentaron desproporcionadamente, afectando directamente a los conductores.

“El Alcalde hace tiempo que no sabe nada sobre los aumentos del pasaje, solo dice no estar de acuerdo, pero no ha presentado ningún informe que respalde su postura” aseguró el Gato Vergara, invitando al burgomaestre y al mismo gobernador a reparar las calles y avenidas “como la avenida los Próceres desde el puente la Mata hasta la Hechicera, que está hecha una tronera, sin luz y con semáforos dañados”.

Un caucho pasó de 170 a 270 dólares, una paila de aceite varía de 70 a 80 dólares, afectando a todos los ciudadanos dijo Vergara, asegurando la línea cuentan con 80 unidades, de las cuales solo 55 están operativas ya que se necesitan de 6 mil a 8 mil dólares para reparar motores o cajas, razones por las cuales, según estudios realizados por ellos mismos, está más que justificado el aumento de costo del pasaje.

Foto: Yanara Vivas

