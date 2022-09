Una situación de alerta se está generando en este momento desde el sector salud regional, por el incumplimiento gubernamental y así lo destaca José Esteban Cáceres, presidente del Sindicato de la Salud del estado Trujillo (Sutset).

En este momento estamos alertando a los trabajadores activos y los jubilados adscritos al sector salud dependiente de la gobernación de nuestra entidad federal.

Hasta este momento desde la gobernación no han cumplido con lo que se firmó desde el 20 de mayo y a estas alturas no han cancelado el bono de recreación de 85 días a los jubilados del sector salud de la gobernación del estado Trujillo. Así mismo tampoco se está cumpliendo con los uniformes que ya fue cancelado por el Ministerio de la salud. No obstante, seguimos nuestros reclamos ante las autoridades nacionales, pero en el caso específico de la Gobernación, de no resolverse este pago, en el transcurso de la semana entrante nos veremos en la obligación los trabajadores activos y jubilados dependientes del ejecutivo regional de tomar las sedes gubernamentales por el incumplimiento de lo que está firmado.

Autoridades están enteradas

De esto las autoridades ya están lo suficientemente enteradas, porque así se lo ratificamos desde la semana pasada cuando estuvimos reunidos con ellos y les hicimos saber del malestar reinante y que por este incumplimiento, es muy notorio en el sector laboral.

Hago énfasis que en la reunión sostenida en la División de Recursos Humanos de la gobernación del estado Trujillo, estuvieron presentes los funcionarios responsables y entre ellos, la abogada y analista de Fundasalud. Juntos conformamos una mesa de trabajo y nos mostraron que habían enviado los recaudos hasta el Ministerio en Caracas, pero hasta este momento, ninguno de los trabajadores han recibido lo que en justicia les corresponde y hasta el momento, no han recibido ni una respuesta telefónica.

Encienden las alarmas

Asegura José Esteban Cáceres, que hasta el viernes 16 de septiembre, no se había recibido ninguna respuesta. Por todo lo anterior se encienden las alarmas y seguimos a la espera, porque de no ser cancelada esta deuda, en cualquier momento de la presente semana, procederemos a la toma de la gobernación del estado Trujillo.

Creemos que ya basta de tanto engaño, por parte de las autoridades que les compete y que incluye al ciudadano gobernador, por ser responsabilidad directa del ente gubernamental.

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com