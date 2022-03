La parroquia San José de Tostós celebrará este 19 de marzo, la fiesta en honor a su Santo Patrono con gran regocijo, fe, devoción y respeto por su religiosidad; además de procurar mantener sus tradiciones. Las festividades de gran trascendencia son en honor al Santo Patrono de la Iglesia Universal, San José Obrero y carpintero del Señor, cuya veneración es inmensa en nuestra feligresía.

La información la hizo llegar Núma Paredes, Coordinador cultural de la hermosa población de Tostós, que tanto en esta fecha como en temporada de Semana Santa, es visitada por gran cantidad de sus hijos que retornan a su lar querido y personas que proceden desde distintas partes del país, como también del exterior, que al respecto dejan testimonios en los caseríos de la parroquia San José de Tostós: Agua Clara, Altamira, Loma Arriba, Loma Abajo, Tirandá, Tomón, Vitichás, El Potrero, La Puerta, El Rodeo, Tatuy, Timbís, Vistapo y La Carrera.

Acatar normas de Bioseguridad.

Las festividades se iniciaron con la novena a San José el pasado miércoles 9 y se extenderá hasta el 17 de marzo a las 5:00 pm, en el Templo parroquial. Este viernes 11Mar – corresponde a los sectores: Trujillito, Piedra de Casco y calle Junín (parte baja). 12Mar – Comerciantes, Unión de Conductores San José y Sociedad Virgen del Carmen. 13Mar- Vistapo. 14Mar- Calle Independencia, La Cruz y La Paz. 15Mar- Calle San José. 16Mar-Miranda y San Antonio. 17Mar- Toda la comunidad. Para el último día de la novena, los apostolados deben asistir con el estandarte que corresponde a cada uno. Para este día, han recibido especial invitación todos los jóvenes y deportistas de la comunidad (Jóvenes unidos por la iglesia).

Enfatizó el informante que para el cumplimiento de la programación y en la vida cotidiana, han venido solicitando a la feligresía la colaboración en cuanto a acatar constantemente las normas de Bioseguridad.

Víspera y día central

Comento Núma Paredes que para la víspera festiva el viernes 18 a las 6:00 pm, se ofrecerá una serenata que es la antesala a la festividad central. Para el evento, ya han sido invitados los grupos musicales: Sol Dorado y Escuela de Música Evelio Barazárte, ambos de Niquitao y también los patrulleros de Tostós.

El sábado 19Mar- 6:00 am comienza el regocijo con un gran repique de campanas. 10:30 am procesión de estandartes. 11:00 am Santa Misa en El Templo Parroquial. En la misma estarán presentes párrocos de La Zona Pastoral San Alejo de Boconó.

