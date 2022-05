“La idea de visitar los estados y los municipios, es escuchar mucho a la gente. El rol que nos toca en estos momentos es escuchar, es también pedir perdón por los errores que se han cometido, es rectificar y es también poder dar un rumbo que nos pueda aglutinar a todos”. Estas declaraciones las ofreció Tomás Guanipa, Secretario General Nacional del partido Primero Justicia (PJ), quien se encuentra en el estado Trujillo en el marco de la convocatoria a un proceso de reestructuración interna de la tolda.

La organización política aurinegra se plantea un relanzamiento del partido bajo un proceso de elección interna en los próximos dos meses, que renueve el liderazgo parroquial, municipal, regional y nacional desde las bases, para luego realizar congresos que de directrices programáticas de un proyecto de nación.

Guanipa explicó que al culminar la agenda interna de PJ, irán a otro proceso de elección del abanderado de la tolda para la elección presidencial de 2024. Reiteró que está de acuerdo en realizar un proceso de elecciones primarias amplia con otros partidos de la oposición, que evite la división, y así poder elegir un candidato unitario opositor para la eventual coyuntura comicial presidencial de 2024, donde el objetivo sería evitar que “la minoría no se imponga”. “PJ aspira competir en una elección primaria para definir un liderazgo único que enfrente al régimen de Nicolás Maduro en un proceso electoral nacional”, recalcó.

¿Qué pasó con el llamado “gobierno interino” de Juan Guaidó? Porque si ya PJ habla de elecciones para elegir candidato con miras a unas posibles elecciones presidenciales, las probabilidades de que haya para el entonces otro Poder Electoral son casi nulas. ¿Cómo se ven ustedes en ese escenario?

“Las estrategias son un medio para lograr un fin, no son un fin en sí mismo, y yo creo que el fin que nos une a todos los venezolanos es lograr la democracia y la libertad, ese es nuestro gran objetivo. Si una estrategia no funcionó para que eso llegara, la fuerza de la realidad te obliga a que plantees alternativas. Pensar que algo debe mantenerse en el tiempo porque sí, o porque hay un país que te apoya o porque hay unos activos es absolutamente contrario al interés de los venezolanos. El interés de los venezolanos es que Nicolás Maduro deje de estar en Miraflores. No es si nosotros reconocemos a uno o a otro como presidente o no presidente, es quien ejerce el poder, y hoy el poder lamentablemente – para desgracia de los venezolanos – lo ejerce Nicolás Maduro. Si nosotros miramos para otro lado y decimos: nosotros te desconocemos, tu no existes, tu no están en Miraflores, eso es mentira, lo que estamos es creándonos falsas realidades que chocan con los intereses de los venezolanos. Por lo tanto yo creo que la estrategia dominante en este momento, es que si hay una oportunidad para elegir a un nuevo presidente, hagamos de la negociación en México una negociación seria que pueda devolvernos garantías electorales, que pueda devolvernos derechos, y hagamos de esa elección el gran quiebre que necesita el país para romper con esta realidad (…) Si una estrategia fracasó, no hay nada mejor – inclusive para quien la haya liderado – que sumarse y acompañar una estrategia real que pueda lograr el cambio en Venezuela”.