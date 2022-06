José Rojas

jose.rojas@diariodelosandes.com

Los organizadores del Primer Encuentro de Relatores Parroquiales, a celebrarse el próximo 10 de junio en el salón de sesiones del concejo municipal de Valera, Tulio Peña, José Paredes, Yeline Briceño, Benigno Contreras, y los seis coordinadores de las juntas parroquiales, ofrecieron una rueda de prensa este martes, para dar a conocer los detalles del evento.

José Paredes, conocido popularmente como Chacalino, dio la bienvenida a los medios de comunicación social, quien señalo que tal iniciativa nace de la necesidad de dar a conocer la historia no contada de la ciudad de Valera, historia escondida entre la sabiduría de cada comunidad, la propuesta fue presentada a la coordinadora de las juntas parroquiales Yeline Briceño, y esta la elevó hasta la alcaldía y a su vez la delega en la dirección de cultura y arte a cargo de Benigno Contreras logrando hoy conformar un gran equipo de trabajo y asegurar el éxito de este Primer Encuentro de Relatores Parroquiales. Es el primer encuentro en el Estado Trujillo para escuchar a las parroquias, a sus cronistas, “la historia esta escrita pero no contada”.

Apoyo de la Alcaldesa

Seguidamente el director general de la alcaldía del municipio Valera, Juan Toro, resaltó que como se ha dicho la iniciativa fue presentada ante la alcaldesa Angie Quintana y nos animamos a que este encuentro se realice acá en el municipio, para conocer la historia caminante, de cada sector en la voz de su gente. Así que estamos apoyando este primer encuentro de relatores parroquiales, y como poder publico municipal ser la punta de lanza en el rescate cultural de Valera, dado que hubo un lapso en donde la cultura popular fue opacada, ya realizamos la primera actividad como fue la velada cultural del fin de semana, con este primer encuentro del conocimiento histórico popular de la comunidades seguimos avanzando en ese camino de dar el protagonismo al pueblo.

Relatores tienen su historia

Por su parte Julio Peña, también organizador de este grupo, destaco que el trabajo organizativo entrelazado con los seis coordinadores parroquiales y la alcaldía del municipio. Explicó que el objetivo principal del encuentro, es dar a conocer esa historia oculta, que no esta escrita en los libros oficiales, difundir la historia parroquial, sus orígenes, sus costumbres, su carácter de gente de pueblo, lo realizaremos el 10 de junio en el salón del concejo municipal, aspirando a tener 120 personas. Habrá un relator por cada parroquia de Valera., elegidos por su misma comunidad.

Seguidamente dio a conocer los relatores parroquiales: La Puerta será contada por Julián Briceño, Mendoza Fría por José Antonio Briceño Cabrita, Beatriz por Edgar Álvarez, Parroquia San Luis tendrá dos relatores, San Luis parte alta, Sandra Delgado y San Luis Parte Baja por Omar Monsalve. Juan I. Montilla la representara Emeteria de Ramírez y la parroquia Mercedes Díaz será compartida su relatoría entre Tulio Villegas y Alfredo Matheus.

Realce de las parroquias

Para cerrar esta rueda de prensa la coordinadora general de las Juntas Parroquiales Yeline Briceño destaco la importancia de este primer encuentro de relatores parroquiales del municipio Valera, que busca el realce de las fortalezas de cada parroquia, queremos indicar que este trabajo no ha sido improvisado, para cada historia se uso la metodología del conocimiento popular, para dar con las fuentes de sus primeros pasos de fundación como parroquia, sus sitios emblemáticos, es la expresión de los libros vivientes de las 234 comunidades que rodean a la ciudad de Valera, además de haber trabajado de manera coordinado con el historiador Benigno Contreras a cargo de la Dirección de cultura y artes de esta alcaldía.

Benigno Contreras atino a decir que se trata de conocer a la gente de Valera desde su raíz cultural, darle a Valera otra cara desde el punto de vista cultural ya iniciamos ese caminar con la veladas culturales de cada domingo y este encuentro de relatores parroquiales, no cronistas como se dijo al principio –aclaró Contreras- Cronistas tiene una connotación social que abarca un todo, por ello se les llamo relatores por estar mas cercanos a la gente. Se trata de rescatar la historia oculta, el cuento del abuelo, conocer desde su propia gente la génesis de cada parroquia, que permitirá su recopilación que será dada a conocer por medio de un libro que nace con este encuentro o con una revista. Anuncio que no será el primer encuentro, “La idea no es quedarnos aquí, sino seguir en busca de los protagonistas de su propia historia.

Entre los bastidores de la rueda de prensa se conoció que también será llevado a las parroquias organizando micro foros parroquiales para que la comunidad conozca su historia. Y se tiene previsto de igual manera llevar estas vivencias a las escuelas.