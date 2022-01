Caracas, enero de 2022.- Este nuevo sonido que Thomaz (@thomaz) propone con su EP llamado «Evolución», se ha venido desarrollando desde sus inicios como solista cuando era conocido artísticamente como Tomas “The Latin Boy”, incluso desde aquellos lanzamientos, ya mencionaba en sus pautas «La Verdadera Evolución».

El proyecto “Evolución” surge después de un año de pausa en su carrera artística, como consecuencia de una situación grave de salud que lo mantuvo alejado de la escena musical. Thomaz vivió este tiempo de recuperación en la ciudad de Medellín y desde allí comenzó a trabajar de forma directa en todo el proceso creativo de su EP, convirtiéndolo en un proyecto muy especial para él y su empresa Latina Records, debido al contenido personal de sus letras, la originalidad de los conceptos, la calidad del sonido, la seguridad de su interpretación y en sí, todo lo relativo a este EP que sin duda alguna es el más puro reflejo de la personalidad de Thomaz y su evolución como artista.

«Evolución» es su primer EP y el mismo incluye seis canciones de las cuales dos ya fueron lanzadas a finales del año 2021 con sus respectivos videos musicales: «Bellacrisis» el 27 de octubre y «Pero Normal» el 18 de noviembre. Fue producido en su totalidad por productores y compositores venezolanos top de la industria musical de Venezuela: Blackie BLK, Eudis Ruiz, Verónica Minguez, Reis Bélico, Yiyi “Dejalacaer”, Melodioso, Okaa y Efren “Feeling Music”.

Este trabajo cuenta con 2 colaboraciones musicales: una con el colombiano Bayron C, artista del reconocido sello disquero High Beats Records; la otra con el dúo venezolano Gustavo y Rein. Cabe resaltar que en cada canción se acentúa el sonido que caracteriza la música del país de origen de los artistas, de esta forma Thomaz interpreta «Mi Normaleo» con Bayron C en una atmósfera musical muy marcada por el reggaeton y por otra parte, interpreta «Se Me Dio» con Gustavo y Rein incursionando en el merengue y el sonido tropical venezolano sin perder la esencia urbana propia de la música de “The Latin Boy”.

«Evolución» se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

