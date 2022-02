Luis «El Teacher» Cárdenas.- Taller León en veteranos y Alí Primera en la Libre, además de la representación de Atlético Mocotíes en femenino, se titularon campeones del torneo de futsal, en homenaje póstumo al exfutbolista Juan Carlos «Yiri» Sulbarán, luego de disputarse la gran final de la competición en la cancha techada Negra Maché, ubicada en el sector de La Inmaculada, torneo organizado por Deinis «Capino» Vivas.

Contando con una gran cantidad de amantes de esta disciplina, se desarrolló la última jornada de una competición que reunió a once equipos en veteranos, 10 en libre y cuatro en femenino, quienes demostraron el gran talento que hay en suelo vigiense, con todos los equipos brindando un buen espectáculo y partidos muy cerrados. En primera instancia se llevaron a cabo los partidos del femenino, en un cuadrangular vibrante, que dejó a las muchachas de Atlético Mocotíes como campeonas, tras vencer en la final 5-0 al quinteto Dinamita Futsal, en un partido más cerrado de lo que indica el marcador, debido a la contundencia de las monarcas y a la gran actuación de su portera, que fue un muro de contención incapaz de ser explotado ni derrumbado. Aliriana Contreras con triplete, Marialis Cerrada y Estrella Coyazo fueron las autoras de los tantos.

En las definiciones por el tercer lugar, en veteranos, Trasmetal se impuso 6-3 ante Brisas de Onia, para cerrar el pódium, gracias a los goles de Aldemar Hania en dos ocasiones, Jean Mendoza, Eder Carrizo, Gonzalo Sandoval y José Marquez. Por los perdedores anotaron Carlos Guerrero, Deivis Molina y Ender Monterrosa. En la definición del tercer puesto libre La Conquista doblegó 6-4 a Palo Quemado, con triplete de José Félix Fernández, doble de Nelson Leal y otro tanto de Ovier Niño.

Todo esto dio paso a las grandes finales. Primero en veteranos, donde Taller León, equipo en el que jugara por mucho tiempo el homenajeado «Yiri» Sulbaran, se consagró campeón, en un recital de buen juego y contundencia en ataque para vencer 5-1 a Aero Ruta, dándole ese triunfo una alegría a un equipo que sufrió la partida de una de sus figuras. Edwin Urdaneta, el máximo artillero de la categoría, se hizo presente con tres anotaciones, marcando también Alexander Pestana y Raúl Carmona, mientras que por los derrotados descontó su goleador Cristóbal Chacón.

El encuentro de cierre tuvo como vencedor a Ali Primera, una representación conformada por un buen grupo de jugadores de fútbol profesional, quienes dieron una exhibición en la final para imponerse 5-1 ante los aguerridos Entre Primos. Doblete de Jilber Flores y tantos de Gregorio Rangel, Hendry Mendoza y Yohandry Hernandez coronaron al barrio popular del Cantor del pueblo, mientras que Anyerson Díaz, el artillero de la libre, puso el del honor.

Al terminar los encuentros se procedió a la entrega de la premiación, en primera instancia entregándole «Capino» junto a los amigos, una placa de reconocimiento a la familia de «Yiri» Sulbarán, para luego otorgar los trofeos a los tres mejores equipos y al equipo campeón femenino. En lo individual, Edwin Urdaneta (veteranos) y Anyerson Díaz (libre) se constituyeron en los máximos goleadores de la competencia con once tantos cada uno. La malla menos vencida en veteranos fue la de Nevado Gas, con Ronald Contreras custodiando el arco y encajando solo cuatro goles, mientras que en la libre fue la representación de La Conquista.

«Capino» agradeció a todos los equipos participantes, así como los patrocinadores que me apoyaron en este evento, que se cerró con la rifa de una bicicleta ring 26 totalmente nueva entre las personas que acudieron a los partidos de las semifinales y finales. De igual manera a los árbitros Julio Molina y Carlos Ardila, quienes realizaron un extraordinario trabajo junto con él a lo largo del campeonato. e invitó a todos los equipos a que este pendiente de un nuevo torneo a organizarse en los próximos días.

«Gracias a todos por apoyarnos y darle vida a esta disciplina. Con el esfuerzo realizado y por las gestiones que he podido hacer se le hizo un importante mantenimiento a la cancha, una de las mejores del municipio Alberto Adriani, donde se le colocó un alumbrado más completo, además de arreglar las mallas de ciclón que cubre la cancha. Seguiremos trabajando en el mejoramiento completo de la cancha, con el esfuerzo que estoy haciendo desde hace años por mantener en buen estado la misma, gracias a la confianza que me ha brindado el Consejo Comunal de La Inmaculada, que ha creído en mi trabajo que he realizado ahí y que seguiré fortaleciendo con la ayuda de Dios y mi familia», dijo emocionado el organizador.