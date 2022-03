Luzfrandy Contreras7DLA.- A tres años del mega apagón registrado a nivel nacional, tachirenses afirman que hasta el momento no se ha observado una mejora al sistema eléctrico, más aún cuando se han presentado apagones de 6 y hasta 18 horas diarias, si de las zonas fronterizas se habla.

Los municipios como Fernández Feo, Junín, Guásimos y Bolívar, ha sido unos de los más afectados por el tema eléctrico, en donde habitantes conviven sin el servicio por más de 10 horas diarias.

En el caso de la ciudad de San Cristóbal, algunos sectores son más privilegiados que otros, hay quienes deben soportar sin energía 8 horas diarias, y quienes solo deben lidiar con cortes de 4 horas, por lo que ciudadanos tachirenses afirman que no han observado una respuesta oportuna ante la deficiencia en el servicio.

La falta de energía eléctrica acarrea otras deficiencias, tanto en la telefonía, como en la conectividad a Internet, eso sin contar a quienes dependen del servicio para cocinar en hornillas eléctricas motivado a la falta de gas.

«Vino mejorando un poco el servicio o bastante diría yo, pero ya como que empezaron otra vez con los apagones diarios, ayer se fue por 6 horas, tenemos muchos problemas debido a esto y los que tenemos cocina eléctrica, si no hay gas, pasamos las de Caín, ojalá que trataran de resolver ese problema, el gobernador que por lo menos haga algo por tratar de aliviar eso, porque tampoco dicen porque quitan la luz, no existe una razón aparente», afirmó Luis Guerrero.

Para algunos la falta de inversión en el sistema eléctrico, en las plantas generadoras de energía, o hasta en el mismo personal ha generado consigo el colapso que se registra.

«No se ha visto mantenimiento, no se ve que el gobierno tenga cómo arreglar todo esto, no hay ni carros cómo quitar o poner un bombillo de la vía pública, no hay cómo arreglar un transformador, o sea no hay manera de generar una mejor inversión», explicó Wilson Villamizar.