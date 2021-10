Luzfrandy Contreras.- Diario de Los Andes conversó este martes 5 de octubre con algunos ciudadanos tachirenses que manifestaron su alegría al observar la remoción de los contenedores que permanecían apostados hace 31 meses en San Antonio del Táchira sobre el Puente Internacional Simón Bolívar el pasado lunes 4 de octubre, no obstante, la gran mayoría afirmó que esta acción obedece a un acto de proselitismo político por parte del representante nacional en Táchira, Freddy Bernal.

A pesar la movilización de estos contenedores, la incertidumbre continúa en la población. «Esperamos que abran el paso, vamos a esperar a ver queé pasa, no sabemos nada todavía, no sabemos que hay detrás de todo esto, no sabemos que está pasando», afirmó Rafael Caicedo, uno de los ciudadanos encuestados.

Otro de los tachirenses encuestados acotó que la habilitación peatonal, económica y hasta de vehículos traería mayores beneficios a toda la región fronteriza, además de un cambio económica y humanitario al interior del país. «Me parece excelente que retiraran los contenedores, esperamos que abran la frontera con el paso para todos, no solo para el comercio», manifestó Jhonny Sánchez.

«Los mismos que colocaron los contenedores son quienes los quitan”

«Esto parece un juego del gobierno, porque esperar tanto tiempo desde que cerró esa frontera el gobierno de Venezuela y tenernos a este pueblo sufriendo por la falta de alimentos, Freddy Bernal es un contrincante de la oposición pero con abuso de poder y solo hizo eso para ganar más votos».

Aunque el tema electoral fue la posible excusa más repetida por los encuestados, otra de las situaciones que presentaron fue la manera en que el ejecutivo nacional tomó la decisión de ubicar estos contenedores sobre los puentes internacionales para luego movilizarlos ellos mismos, y mucho después de que el vecino país Colombia tuviera la disposición de abrir la frontera por la situación de pandemia que se registraba en América Latina.

«Ojalá esto sea un proyecto muy bueno, para beneficio de nosotros, aunque sabemos que ellos no están con el pueblo, los que implementaron el cierre de frontera fueron ellos mismo Freddy Bernal y todo su gobierno», argumentó el ciudadano Raúl DePablos.

Por su parte, Jesús Sánchez, joven tachirense, recordó algunos de los episodios que se vivieron mientras permanecían los contenedores sobre el puente internacional Simón Bolívar cuando aún estaba habilitado el paso peatonal antes de decretarse la pandemia, allí muchos pacientes debían ingeniar la manera de transitar en camillas, sillas de ruedas, o de diversas maneras cruzando entre estos obstáculos.

«Esto es alegría de tísico, porque si ellos mismos los colocaron, porqué debemos alegrarnos si ellos mismos los quitan, eso debió haber sido su responsabilidad desde hace mucho tiempo, porque con los contenedores la gente tuvo que pasar más complicaciones para pasar a Colombia, y también los que iban a emigrar. Eso es solo buscando votos, quien sabe si después digan que van a cerrarla porque va a causar rebrote de virus, o alguna otra excusa, no creo en ellos ni en ninguno», dijo.

Fotografía: Mariana Duque

