Luzfrandy Contreras/DLA.- Durante el mes de enero aumentó el número de accidentes de tránsito en el estado Táchira, por ende el ingreso de pacientes por traumatología en el Hospital Central de San Cristóbal generando que exista una priorización en cuanto a la atención de algunos de ellos especialmente en el área quirúrgica.

Según el balance registrado por Protección Civil Táchira durante este mes de enero motivado principalmente a la realización de la Feria Internacional de San Sebastián (FISS), se registraron 52 accidentes de tránsito en su mayoría generados por la ingesta de bebidas alcohólicas.

Carlos Saavedra, jefe del área de emergencias del Hospital Central de San Cristóbal, informó que se han triplicado los registros de atención influyendo a su vez en el área quirúrgica.

Motivado a este aumento de pacientes con traumatismos, y la atención COVID-19, las áreas de especialización quirúrgica han estado disponibles completamente para el paso de pacientes que ingresan por emergencias.

«El Hospital cuenta con su quirófano pero en este momento están abocados a la emergencia, el COVID-19 no ha pasado y eso ha disminuido la atención en otras áreas, las cirugías electivas que es parte importante en los procesos quirúrgicos, en este momento están diezmadas incluso disminuidas, y solo se atienden emergencias en este momento, si llega un paciente con una lesión hay que llenar una serie de requisitos para ser atendidos y los pacientes que nosotros llamamos emergencias diferidas pues se evalúan y se atienden en el transcurso de la semana, las emergencias absolutas son operadas de inmediato sin discusión», argumentó.

Otro de los temas que ha golpeado la atención hospitalaria durante estos primeros días del año, ha sido el bajo porcentaje de profesionales de la salud que prestan su servicio en este centro asistencial principalmente en el área de emergencia, una de las pocas que se mantienen completamente operativas pese a algunas deficiencias.

«Todos sabemos que hay un problema estructural a nivel nacional eso no es solo en el estado Táchira, el personal está diezmado por miles de variables no controladas ni controlables por nosotros, renuncias, abandonos de puestos de trabajo, que evidentemente uno no puede controlar disminuyendo el personal que presta su servicio en este centro de salud», relató.