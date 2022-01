Luzfrandy Contreras/DLA.- Una larga cola de vehículos tipo Encava se observó la mañana de este martes 18 de enero en la octava avenida de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, ante presuntas irregularidades en el abastecimiento de combustible tipo gasoil.

Según denuncian los transportistas de unidades públicas, luego del cambio de estación de servicio asignada se ha presentado tardanza en el abastecimiento, por lo que solicitan al Gabinete de Combustible (ente encargado del manejo del hidrocarburo en Táchira), un seguimiento ante esta irregularidad. Algunos choferes afirman que al abastecerse del servicio tipo gasoil, están perdiendo un día de trabajo.

Desde las 4 de la mañana llegaron algunos conductores de unidades de transporte a realizar la cola para abastecer combustible, siendo aproximadamente la hora del mediodía de este martes, cuando aún se encontraban a la espera del servicio, así lo explicó José Pineda, «llegue a las 4:30am y no ha corrido sino una cuadra, se pierde el tiempo», dijo.

La preocupación de los conductores es la pérdida de su día laboral. Motivado a la pandemia y a la disposición del combustible, algunos solo prestan el servicio dos o tres días a la semana y de esta manera llevan el sustento a su hogar.

«Estamos desde esta mañana y no ha corrido nada la cola, no sé si se colean o pagan, yo hoy tengo el turno para laborar y no he podido por estar aquí tratando de surtir, solo abastecemos una o dos veces por semana, esto depende del cronograma del Gabinete, pedimos que busquen una solución para el pasajero y nosotros como transportistas, para que haya un poco más de regularidad en el proceso y sea un poco más rápido y no solo busquen la forma de subsanar para el momento sino que sea algo duradero», comentó Richard Becerra, transportista.

Por su parte William Higuera, chofer de una línea de transporte en la ciudad capital del Táchira, aseguró que el problema principal se evidenció luego del cambio de estación de servicio, manifestando que para surtir debe invertir todo el día en el proceso. «Pedimos a ver si nos tratan de surtir más seguido y en estaciones un poco más estables, hoy porque no me toca trabajar, pero igual pierdo de hacer otras cosas, y cuando me toca uno pierde prácticamente todo el día en la cola».

Esperan que las autoridades del Gabinete de Combustible puedan tomar las medidas necesarias para realizar una revisión en cuanto al abastecimiento, pues aseguran que el préstamo del servicio al usuario se podría ver afectado por la falta de unidades de transporte en las calles.

