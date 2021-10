Para enaltecer las tradiciones tachirenses un dúo de empresarios decidieron organizar el evento “Táchira toma café”, a través del cual le darán la oportunidad a 45 expositores de dar a conocer sus marcas, sus estilos, y por supuesto a los sancristobalenses les ofrecerán un espacio para el compartir familiar.

El evento se desarrollará el sábado 30 y el domingo 31 de octubre, en la Quinta Granada, ubicada en la carrera 24 de Barrio Obrero, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Víctor Sánchez y Oswel Lugo son los organizadores. Sánchez explicó a Diario de Los Andes que la idea es crear una vitrina a quienes hacen vida dentro de la gastronomía local y resaltar la cultura cafetalera del estado, pues la consideran “una de las más increíbles de todo el país”.

Como el café es usado en el Táchira para todos los momentos de la vida, la exposición no está relacionada solo con el café, sino que los 44 expositores tienen que ver también con restaurantes, vinos artesanales y emprendimientos. En materia cafetalera estarán las marcas: Amanecer, Concafé, Terra, Don Carmelo y Kiwakafe.

“La idea surge de una conversación que tuvimos en torno al café, de que aquí en el Táchira una de las bebidas más consumidas y una de las culturas más grandes que hay, es la del café. A la gente le gusta mucho, tienen costumbre desde niños a tomar café, entonces quisimos abrir un espacio en donde puedan disfrutar de un buen café, de buena música y buena gastronomía, y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Será un ambiente familiar a donde podrás ir con tu papá, tu mamá, tus abuelos, con tus hijos, tíos”, agregó.

El Táchira los unió

Oswel Lugo es de Caracas y Víctor Sánchez es del estado Aragua. Se conocieron en San Cristóbal, tierra de la que se enamoraron por su clima, oportunidades económicas y la belleza de sus habitantes. Oswel tiene cinco años interrumpidos haciendo vida en la capital tachirenses, y Víctor 11 años ininterrumpidos.

Destacó que en medio de las dificultades que se puedan registrar en la entidad, propias de la situación país, están afianzados al crecimiento y comprobaron con esta iniciativa que hay mucho emprendimiento y ganas de crear y crecer en la tierra andina.

“Táchira toma café aquí en San Cristóbal se hace con el fin de enaltecer la cultura, lo tradicional, la tradición de la parte cafetalera y los valores nuestros. No soy del Táchira, pero si me gusta este estado por su riqueza. Queremos llegar a todos los microempresarios o emprendedores para que de verdad se unan a esta idea, porque no será un solo “Táchira toma café”, van a ser muchos “Táchira toma café”, resaltó.