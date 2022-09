Luzfrandy Contreras / DLA.- La mañana de este martes 13 de septiembre, habitantes de la comunidad de Pirineos I en la ciudad de San Cristóbal, cerraron la vía del empalme de Quinimari, para exigir la entrega total de sus cilindros de gas doméstico, los cuales fueron cancelados y entregados desde hace algunos meses.

Según expresaron, este martes fue recibido el camión correspondiente para la entrega de su servicio, sin embargo, para la sorpresa de muchos todos los cilindros eran de 10kg, es decir, no les estaban entregando su bombona, sino que la pretendían cambiar por una de menor peso, de allí el reclamo por parte de la comunidad.

«Desde el 26 de abril se llevaron nuestros cilindros y no nos lo han traído, la propuesta de las autoridades del GMAS, es que nosotros los habitantes aceptemos cambiar nuestros cilindros por unas bombonas de 10kg, imagínese una familia que tenga una bombona de 18kg y que se la cambien por una de 10kg o una persona que tenga una de 27kg le hagan lo mismo, para que luego digan en las jornadas, ¿usted tiene dos bombonas de 10kg? no, solo se le puede recibir una», explicó María del Carmen Zambrano, vocera de la comunidad.

Denunciaron que presuntamente se estarían intercambiando sus cilindros, y que mientras ellos esperan la entrega de los mismos, quizás estos ya estén en manos de otra comunidad. De la misma manera, exhortaron a los directivos de este organismo que controla la venta del gas doméstico en el estado Táchira, a llevar un mejor manejo y control en la entrega del producto.

«Aquí la gente es humilde, la mayoría de la tercera edad, no tenemos dinero, entonces a nosotros nos vienen a fregar con esa propuesta del GMAS, y ¿entonces las bombonas que nosotros entregamos que camino agarraron? No es honesto lo que están haciendo con nosotros, que cada quien asuma su compromiso, si no son capaces que entreguen la directiva de ese organismo, pero no pueden quitarle a unos para darle a otros», indicó.

Por su parte, Clara Gómez de 82 años, denunció que durante la entrega de los cilindros el pasado mes de abril, recibieron un ticket y les hicieron firmar un libro en donde permanecen los datos del cilindro que posee cada familia, por tal motivo, reclama que ninguno de estos mecanismos pueda proteger sus intereses.

«Aquí queremos que se haga justicia, o si no vamos a tener que trancar la calle por las malas, estamos ya hasta el tope», dijo la habitante de la comunidad.

Fotografías Carlos Ramírez

