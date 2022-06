Luzfrandy Contreras/DLA.- La mañana de este jueves 9 de junio, familiares y pacientes recluidos en el Hospital Central de San Cristóbal, específicamente en el área de traumatología, reclamaron ante la tardanza registrada en las intervenciones quirúrgicas, motivado a la falta de anestesiólogos desde hace 2 meses. Según explican algunos familiares, la cifra de pacientes en espera asciende a 50.

Junior Rafael González, es un paciente con deficiencia renal internado en el Hospital Central de San Cristóbal a raíz de un accidente de tránsito, presenta una fractura de cadera y desde hace 40 días se mantiene a la espera de su operación. Cansado de esperar, denunció que a pesar del apoyo por parte de los médicos especialistas para la realización de su intervención, no han podido realizarle el procedimiento por falta de anestesiólogos.

«Queremos operaciones, tenemos 40 días aquí, soy paciente renal, no hay quirófano, dicen que habilitaron 6 y no hay nada, no hay camareros, no hay medicinas, no hay nada, ¿dónde está el gobernador?, no nos quieren dar turno quirúrgico, no hay nada, no hay anestesiólogo, los doctores nos quieren operar, pero no hay nada», denunció González.