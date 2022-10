Zulma López / DLA.- Keyla Parra, ofreció este martes una rueda de prensa en San Cristóbal para ampliar detalles sobre el trabajo de búsqueda de su hijo Jhon Jaúregui, quien cumplió 19 días desaparecido, al ser arrastrado por un alud de agua de la quebrada La Molina, ubicada en el municipio Lobatera del estado Táchira.

Parra insiste en que la ayuden para localizar a su hijo, y saber qué fue lo que realmente le sucedió. En medio de su angustia como madre, describió lo difícil que han sido estos 19 días que le ha tocado vivir con la incertidumbre de no saber en qué condiciones se encuentra el joven de 23 años de edad.

Precisó que aún a su hijo se le da la categoría de desaparecido porque no han encontrado ni rastros, ni pistas y en los análisis realizados en los puntos en dónde se presume pueda estar, no se ha hallado.

Contó que debido a la angustia que le ha causado no saber qué pasó con su hijo, fue que le recomendaron solicitar a las autoridades el trámite, gestión, préstamo o alquiler del Georadar terrestre (GPR), que es un equipo de alta tecnología que emite ondas e identifica el vacío en los terrenos, «hemos tratado de contactar varios organismos directamente como Funvisis, pero hasta el momento no he tenido respuesta», dijo.

Parra narró que la búsqueda ha sido muy difícil, pues las condiciones de la quebrada y la lluvia nos les ha permitido obtener resultados positivos. Contó que los funcionarios de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos que están en la zona han hecho un trabajo incansable y les ha tocado trabajar con sus manos, pues no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias. Aseguró que el ministro de Interior Justicia y Paz, Remigio Ceballos, los ha apoyado con un equipo de drones, los cuales les ha permitido tener un monitoreo constante de la crecida de la quebrada, «la quebrada solo a veces les permite laborar una sola hora al día , dos o tres horas; más de cuatro horas al día no se puede laborar», indicó.

Le pidió a las autoridades que clausuren la quebrada La Molina, pues cree que se ha convertido en una guillotina para cualquier persona y recordó que dos días después de la tragedia en la que desapareció su hijo, llegó un grupo a lugar a pretender pasar un día de distracción.

«Estoy desesperada necesito cumplir mi misión de madre, para mí, mi hijo está vivo; mientras yo no tenga el cuerpo de mi hijo, él sigue vivo, necesito que se apiaden de una madre y de la angustia de saber que ni está vivo, ni está muerto, necesito cerrar mi labor de madre, le pido a Dios que me permita o bien llevarlo y curarlo o darle cristiana sepultura», expresó.

Dijo que desde el primer día sentía que su hijo estaba vivo y le manifestó al personal de búsqueda que su corazón de madre le indicaba que estaba vivo.

Tiene al menos un 10% de fe de que su hijo está vivo y esa fe la ha motivado a apoyar en las labores de búsqueda, pero su desespero le ha llevado a decirle al personal que, a lo mejor su hijo no quiere que lo vean. Parra pidió a todos los familiares de Jhon Jaúregui que no lo buscaran, y eso lo hizo para ver si aparece, «y dije que en el momento en que aparezca, ninguno lo va a ver, yo solo espero que me digan que ese es mi hijo y voy y le doy cristiana sepultura», manifestó.

Reiteró el llamado a las autoridades nacionales a fin de que le faciliten el Georadar y poder culminar la búsqueda, cree que con este aparato van a minorizar el tiempo de búsqueda, porque no hay que excavar, el aparato les va a indicar los sitios puntuales para hacer la excavación y no se va a desgastar a los funcionarios asignados a la búsqueda.

Contó que este lunes no se trabajó en la zona porque se hizo una reunión para coordinar un nuevo plan de trabajo. Se reunió con el director de Protección Civil del estado Táchira y un representante de la Fiscalía para entablar nuevos mecanismos y esperar una respuesta a nivel nacional. Aclaró que los funcionarios enviados desde Caracas, permanecen en la zona, apoyando al equipo de búsqueda y socorro.

Aseguró que en el lugar encontraron el pantalón que ese día cargaba su hijo y está intacto, situación que les llama la atención.

Dijo que solicitó también una reunión con el actual Gobernador del Táchira, Freddy Bernal, pero hasta los momentos no ha tenido respuesta.

