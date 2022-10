30 metros de alto y 120 metros de largo es el recorrido que realizan los habitantes y productores de la aldea Santa Clara en el municipio Seboruco para poder trasladarse de un lado a otro, después del colapso del puente como consecuencia de la crecida del caudal del río Grita ocurrida el pasado 29 de septiembre de 2022. Lo hacen a través de un “carreto” que va guindando sobre una guaya, por el cual este lunes 17 de octubre se cayó un habitante de la zona y perdió la vida.

La información la dio a conocer el alcalde de la localidad, Luisnel Guerrero, quien precisó que el joven llegó en horas de la madrugada, se subió con su motocicleta al carreto (que tiene capacidad para un máximo de 400 kilogramos) y en la mitad del trayecto, donde hay que apoyarse para empujar este tipo de teleférico, sin protección, cayó al vacío. Se trata de Juan Gabriel Pérez Pérez de 34 años de edad.

Habitantes de la zona que viajaban a tempranas horas de este lunes a San Cristóbal, se percataron que estaba este transporte aéreo en la mitad de la guaya sólo con una motocicleta, por lo que miraron hacia el río y se dieron cuenta de lo ocurrido. Llamaron a los familiares y a las autoridades, realizando Protección Civil Seboruco los primeros auxilios, y encargándose el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del levantamiento del cuerpo.

Diario de Los Andes publicó un trabajo especial el pasado 10 de octubre dando a conocer la forma en que cruzaban los habitantes y productores de la zona, y el llamado de alerta que hacían por considerar que se trata de una guillotina, en la que en cualquier momento podía ocurrir una tragedia.

El alcalde de Seboruco, Luisnel Guerrero, manifestó que tenían semanas advirtiendo que el colapso del terraplén hacia la aldea Santa Clara en algún momento se iba a convertir en tragedia, porque cientos de productores se han cortado las manos con las guayas pasando sus cargas por este medio.

“Hoy tristemente nos despertamos con la noticia que un muchacho de esa comunidad, Juan Pérez de 34 años, buen muchacho, trabajador, en horas de la madrugada intentó pasar lo que fue hacia la aldea Santa Clara por medio del sarando o carreto, como se le ha denominado en la comunidad, cayó al vacío. La aldea está consternada y con miedo, porque es la única vía de comunicación que existe para más de 1.200 habitantes”.

Recordó que la aldea Santa Clara está ubicada entre los municipios Jáuregui y San Judas Tadeo, y para poder acceder en vehículos tardan entre hora y media y dos horas, mientras que por donde estaba el puente son 10 minutos.

Destacó que este carreto es un medio de comunicación para poder sacar las más de 100 toneladas de alimentos que se producen en esa aldea, como medio de transporte de las 1.200 personas que habitan en esa comunidad, como medio de transporte para acceder los profesores a las dos escuelas, y la vía de acceso de unas 400 familias.

Guerrero informó que la semana que pasó introdujeron junto a la comunidad una máquina retroexcavadora para que iniciar los trabajos de canalización del río Grita, aunque no es la maquinaria adecuada para esos trabajos. “Quienes tienen máquinas de cadena no han hecho la diligencia para nosotros poder tener una máquina de esas y hacer allí los trabajos, y Seboruco que es un municipio de la zona norte del Táchira, no tiene ni máquinas de edad, ni privadas para poder adquirir horas máquina y hacer los trabajos que requiere la comunidad”.

El colapso del puente hacia Santa Clara ha ocurrido durante varios gobiernos regionales, pero habitantes de la comunidad indicaron al Diario de Los Andes que la gobernación de José Gregorio Vielma Mora el ejecutivo nacional aprobó unos recursos para hacer el puente colgante, y aunque iniciaron los trabajos de las torres de extremo a extremo, después no salieron con nada.