La alcaldesa del municipio Lobatera, Natalia Chacón, ofreció un balance del operativo de búsqueda de los dos jóvenes que este viernes cumplen ocho días desaparecidos, tras la crecida de la quebrada La Molina, en el municipio Lobatera del estado Táchira.

La autoridad municipal informó que este viernes las operaciones de búsqueda de Anni Monsalve y Jhon Jarvey Jáuregui Parra, están concentradas en la quebrada Lobatera, una vez descartado el hallazgo de los dos jóvenes en otras quebradas de la zona norte del estado Táchira.

Chacón, quien ha estado informando desde el primer día sobre la situación de las personas desaparecidas, explicó que el jueves la lluvia complicó las labores de búsqueda. Señaló que el equipo que está trabajando en la zona, está dedicado a verificar y descartar que se encuentren totalmente sepultados.

“Sigue la búsqueda, de acuerdo a una reconstrucción de los hechos; hay una gran esperanza de que esas personas estén específicamente en un área que estamos barriendo hoy”, dijo este viernes en horas del mediodía.

La alcaldesa afirmó que hay situaciones que han complicado y retardado el trabajo, toda vez que personas del lugar con diferentes indicios, han distraído la búsqueda completa en la quebrada, pues aseguran han escuchado voces o que ven huellas en un sitio especifico y hacia ese lugar avocan el operativo. Dijo que en la zona han hallado trajes de baño y ropa interior.

Aclaró que han hecho todo lo necesario para que los familiares de los dos jóvenes, quienes están muy pendientes, sientan que están siendo atendidos.

Relató que los primeros días se hizo un recorrido externo para verificar una situación, pero ya al determinar que no hay olores, no hay aves de rapiña, no hay indicativos de que hay una situación superficial, se está trabajando de una forma específica y más riesgosa, “porque eso necesita tener una capacidad, hay un equipo de caracas en esto y estamos hablando de más de 300 formaciones en la quebrada”, señaló.

Reconoció el trabajo de los funcionarios de Protección Civil regional y de los municipios Lobatera y Michelena, al igual que del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, que están dedicados a las labores de búsqueda. Contó que Hay un equipo monitoreando el comportamiento de la quebrada y cada 20 minutos hay un reporte, “ayer después de las 2 de la tarde, aun cuando no estaba lloviendo, empezó a crecer la quebrada y se alertó para que las personas se salieran del lugar, ahí hay más de 80 personas desplegadas en la quebrada”, señaló.

Recordemos que los dos jóvenes desaparecidos, forman parte de un grupo perteneciente a la iglesia Metodista que el viernes 23 de septiembre, se encontraban en un retiro espiritual en el sector Potrero de las Casas del municipio Lobatera y decidieron bañarse en la quebrada La Molina. Un fuerte caudal de agua los sorprendió, ocho de ellos fueron hallados sin vida y aún falta por localizar a Anny Monsalve y a Jhon Jarvey Jáuregui Parra.

Por: Zulma López DLA