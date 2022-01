Luzfrandy Contreras/DLA.- En pésimas condiciones se encuentra la Escuela Técnica Industrial Eleazar López Contreras, ubicada en la avenida Libertador de la ciudad de San Cristóbal, según denuncian padres y representantes.

Hasta la fecha ningún ente nacional ha resuelto las principales deficiencias registradas tales como la falta de alumbrado, por el hurto de un transformador de energía eléctrica, o la habilitación de algunos espacios por parte de la Zona Educativa.

La ETI, como comúnmente es conocida esta institución, se encarga del desarrollo intelectual del alumnado en distintas áreas de aprendizaje práctico. Al menos siete especialidades son desarrolladas por los estudiantes, electrónica, electricidad, mecánica de mantenimiento, mecánica automotriz, química, construcción civil, y mantenimiento de herramientas, varias de estas actividades prácticas han tenido que realizarse fuera de la institución por no contar con los recursos necesarios.

«Aquí se robaron todo, hay mucha inseguridad, no hay luz, no hay comedor y así vienen los profesores a darle clase a los niños todo el día porque es desde las 7 de la mañana hasta las 2 o 4 de la tarde, los talleres de práctica se están realizando fuera de la institución, no hay puertas, no hay ventanas, se robaron todo, no hay lámparas ni transformadores, pedimos seguridad y que le metan una manito a la unidad educativa», alegó María Correa, madre de joven estudiante.