Luzfrandy Contreras/DLA.- Durante el pasado miércoles en horas de la noche familiares de madres con neonatos recluidos en el piso 7 de Hospital Central de San Cristóbal, denunciaron mediante un vídeo que circuló en redes sociales, el impedimento para poder acceder a las áreas y entregar medicamentos e insumos que fueron requeridos, por lo que el jueves 3 de marzo sumaron más denuncias al indicar que el ascensor dispuesto en este centro de salud solo funciona para el traslado de pacientes COVID-19 o algunos médicos, mientras que las parturientas deben movilizarse a través de las escaleras.

Al respecto Ángel Chacón, presidente de la Corporación de Salud en Táchira (Corposalud), argumentó que luego de conocer la información denunciada, autoridades de la institución se acercaron a los pisos de atención materna para conversar con los familiares de los pacientes, y representantes del área de vigilancia con los cuales sucedió el percance.

«La situación no pasó a mayores, pero vamos a tomar nuevas medidas con un sistema especial de identificación para que en un futuro el personal de vigilancia no tenga problema en determinar quién es familiar y quién es paciente, y así esta situación no se vuelva a repetir», explicó Chacón.

Criticó que usuarios del centro asistencial realicen videos para denunciar presuntas irregularidades que luego se convierten en «virales», a través de algunas plataformas de redes sociales.

«Queremos invitar a la población y a los familiares a que nos hagan saber esta situación, y también a que tomemos en cuenta que cuando un aficionado hace un vídeo con la intención de mostrar una situación que definitivamente no tiene un peso específico y es más subjetivo, solo denota en la personalidad de los familiares», indicó.

Al culminar la entrevista, familiares de neonatos que se mantienen en observación médica, se acercaron para denunciar ante las autoridades la solicitud continua de medicamentos e insumos, los cuales según información ofrecida a los mismos, están disponibles en el área de almacén.

«Hemos detectado que algún personal, en algunos pisos y áreas del hospital, sabiendo que en el depósito existe -medicamentos o insumos- le dicen al familiar que sean comprados bien sea medicamentos o las inyectadoras, estamos haciendo el llamado de atención para que estas denuncias sean dispuestas directamente en la dirección del hospital”, dijo Chacón.

Con respecto a las nuevas medidas de identificación a pacientes o familiares, sostuvo que en un lapso de 24 o 48 horas estarán realizando este procedimiento.