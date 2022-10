Luzfrandy Contreras/DLA.- Este lunes 10 de octubre, representantes de la comunidad Barrio El Río y La Ermita. en la ciudad de San Cristóbal, capital del Táchira, denunciaron ante la Defensoría del Pueblo algunas irregularidades que presuntamente se observaron durante los comicios vecinales, en estas zonas.

José Gregorio Casanova, vocero de la comunidad de la Ermita, informó que ya las denuncias fueron entregadas ante el Ministerio de Comunas, pero aún esperan respuesta, por lo cual se mantienen inconformes ante los resultados del pasado domingo 2 de octubre, cuando se realizaron las elecciones.

«En ningún momento se hizo una asamblea de ciudadanos para elegir la comisión electoral, no hicieron propaganda para que cualquier residente se pudiera inscribir, nuestro consejo comunal fue cambiado de nombre, antes se conocía como Consejo Comunal La Ermita y ahora resulta que se llama Plaza Páez. Otra de las irregularidades es que dentro de las boletas muestran a quienes conforman la comisión electoral, ponen 4 fotos, pero según el reglamento son 5, tampoco existe un cuaderno de votación, nos dicen que votó gente que no vivía en la comunidad y los que se inscribieron no tenían su carta de postulación», comentó Casanova.

Por tal motivo, indicó que no se sienten conformes ante las elecciones realizadas y solicitan que las mismas sean repetidas, ya que presuntamente los ganadores presentan algunas inconsistencias que estarían violando los estatutos de la ley de Consejos Comunales.

«No estamos conformes, no se le participó a la comunidad, le violaron el derecho a la participación, un señor ganó una vocería y no reside en la comunidad, la ley es clara. Otra de las irregularidades es que la gente dice que hay 6 miembros de una familia los cuales pertenecen al consejo comunal, consideramos que por estas medidas se obviaron vocerías muy importantes para nuestra comunidad, se violó el derecho a la participación de los ciudadanos, ellos son los que eligen el comité electoral y los candidatos a las vocerías. Por eso es necesario que se repita, hubo mucha violación a la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

En el caso del barrio El Río, ubicado en la parte baja de la ciudad de San Cristóbal, el dirigente vecinal Miguel Carreño, manifestó que alrededor de 350 familias de la comunidad tuvieron participación en la elección del consejo comunal, cuyo resultado arrojó la victoria para 9 dirigentes oficialistas, y 10 de oposición, sin embargo, después de estos resultados, según la denuncia, la tolda oficialista quiso agregar dirigentes suplentes a la denominación de principales, violando los resultados impuestos por la comunidad, de allí la molestia.

«Hemos ido cuatro veces a Fundacomunal, hemos llevado los informes de las irregularidades que registramos en el pleno de las elecciones, pero ni siquiera nos han dado solución, venimos a la Defensoría del Pueblo para que nos ayuden a solventar el problema», dijo Carreño.

Explicó que según lo establecido en el artículo 15 por la Ley Orgánica de Consejos Comunales, en el Comité de Contraloría y Finanzas deben estar activos 5 voceros principales y 2 suplentes, pero denuncian que estos lineamientos no los quieren respetar.

«Ellos quieren hacer sus cambios, pero la comunidad ya realizó una elección donde quieren que seamos nosotros los que tengamos las riendas», advirtió.

.