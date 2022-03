Al menos ocho integrantes del grupo Tren de Aragua fueron detenidos durante las últimas semanas en la frontera del estado Táchira con el Departamento Norte de Santander – Colombia, según información suministrada este viernes 18 de marzo por el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Consejo Legislativo Estadal (CLET), diputado Leonard Triana.

El parlamentario indicó que en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña y Junín se activaron cuatro brigadas de seguridad para el patrullaje urbano, y así fortalecer los cuadrantes de paz con todos los organismos policiales, siendo incorporados 300 funcionarios a este trabajo.

“Todo aquel que se haga pasar o que pertenezca o que trabaje con un grupo paramilitar será detenido por los organismos competentes y no habrá tregua. No habrá tregua a la delincuencia, dijo el Gobernador del estado Táchira, no habrá tregua al paramilitarismo”, expresó.

Denunció el diputado Leonard Triana que el Tren de Aragua está actuando en el sector conocido como La Parada de Cúcuta con apoyo de la Policía de Colombia y del gobierno colombiano, pero aclaró que del lado venezolano de la frontera no les permitirán actuar.

“La Fuerza Armada Nacional es la encargada del resguardo de la línea fronteriza, pero con el apoyo del poder popular, de las Ubch, y de las comunas se hace la articulación necesaria con nuestros cuadrantes de paz y los patrullajes urbanos, para poder proteger a la ciudadanía de cualquier alteración, de cualquier grupo irregular, paramilitar, y del llamado Tren de Aragua, y tener la tranquilidad en nuestro pueblo fronterizo”, dijo.