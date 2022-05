Luzfrandy Contreras/DLA.- Familiares de pacientes recluidos en el Hospital Central de San Cristóbal, específicamente en el área de traumatología, reclamaron este martes 17 de mayo, ante la deficiencia de anestesiólogos en el centro asistencial para el desenvolvimiento de las operaciones quirúrgicas. Algunos de los denunciantes relatan que la espera ha sido tan larga, que existe una gran lista de pacientes.

Omaira Suárez, madre de un joven a la espera de intervención quirúrgica, comentó que hace 22 días su hijo y esposo tuvieron un accidente de tránsito, por lo cual presentaron fuertes lesiones en varias partes de su cuerpo, a pesar de que su esposo e hijo ya fueron operados, al joven le hacen falta por lo menos dos intervenciones más y aún se mantiene a la espera.

«Desde hace 11 días me lo subían a pabellón, pero me le suspendieron la cirugía porque no hay anestesiólogos en el hospital central, está colapsado el hospital de tantos casos y sin aparecer anestesiólogos para poder operar. El niño mío tiene 16 años, y además estoy sufriendo con mi esposo que también está operado y es difícil porque no cuento con los recursos, aquí hay que comprar de todo», indicó Suárez.

Teme por la estabilidad de su hijo, comentó que su salud se ha visto deteriorada en los últimos días. El clavo que el joven tiene en una de sus extremidades inferiores está presentando un fuerte cuadro de infección y su organismo lo está rechazando, el tobillo según relata no ha terminado de sanar, y además presenta una gran cantidad de escaras y llagas en sus espalda, motivado a la inmovilidad del paciente.

Mientras más tiempo transcurre, más gastos debe realizar la familia en la compra de medicamentos, insumos o alquiler de aparatos. «Aquí he llegado a gastar hasta 300mil pesos diarios (USD 83$), y cuando estaba mi esposo eran peor los gastos».

La misma situación la está atravesando, Jhoana Loaiza , su esposo se mantiene recluido en este centro asistencial desde hace mes y medio, a pesar de ser informados sobre su operación, hasta el momento no ha sido posible.

«Hay una lista muy grande, nos dicen que toca esperar, porque la verdad hay mucha gente (…). Nosotros pedimos que lleguen anestesiólogos, porque es por eso la falta de operaciones en el hospital, los doctores desean operar, pero si no hay anestesiólogos no pueden. Nosotros ya tenemos todos los insumos que nos piden, nos ha costado muchísimo conseguirlos, porque nos toca hacer rifas, pedir ayudas, porque la verdad no tenemos posibilidades de como reunirlo, hemos visto fallecer sobre todo viejitos en espera de operaciones», explicó Loaiza.

Solo 6 anestesiólogos prestan su servicio en el Central

Gustavo Uribe, jefe del área de traumatología del Hospital Central de San Cristóbal, indicó que motivado a los índices de hechos viales, el ingreso de pacientes de este tipo a las salas de emergencia y hospitalización de este centro asistencial se mantiene totalmente abarrotado. Explicó que los pacientes han tenido que esperar por sus intervenciones durante un largo rato, motivado principalmente a la falta de recurso humano.

«La deficiencia se debe a la falta de recurso humano como anestesiólogos, porque después de tener 19 de planta actualmente hay 6, no da abasto para mantener el hospital, eso venimos arrastrándolo desde hace dos años con la fuga de personal especializado, y lamentablemente estamos viendo las consecuencias, tengo en sala pacientes hospitalizados desde aproximadamente hace un mes esperando turno quirúrgico, el hospital nos programó dos días a la semana pero hasta la 1pm precisamente por la falta de anestesiólogos», argumentó el médico traumatólogo Gustavo Uribe.

