Luzfrandy Contreras/DLA.- Vecinos de la comunidad Barrio Las Flores, en la ciudad de San Cristóbal, capital del Táchira, reclaman ante la demora de abastecimiento por la entrega del servicio de gas doméstico, el cual según informaron se realiza cada seis meses, afectando la tranquilidad de las familias.

«Aquí todo el tiempo sufrimos con la problemática del gas, de la luz, porque si no tenemos luz no tenemos para cocinar y darle comida a los viejos y a los niños (…), el servicio de gas nos llegó el 19 de enero, y ya nos dicen que será hasta el mes de julio, no sabemos si llega o no llega, y durante todos esos meses no tenemos gas, porque una bombona tasandola no dura sino dos meses, de resto no dura más el gas», afirmó Nathalia Méndez, vecina del sector.

En algunas ocasiones, las familias han tenido que acudir al mercado negro para adquirir el producto, el cual tiene un costo de 50mil pesos colombianos o USD 14$, si se trata de un cilindro de 18kg, pero si la bombona es de 27kg el precio aumenta a 120mil pesos colombianos o USD 34$.

Méndez explicó que los cortes de energía eléctrica han afectado considerablemente la estabilidad de los ciudadanos en la zona, pues muchos de ellos dependen únicamente de la hornilla eléctrica para solventar la deficiencia de gas y poder preparar sus alimentos. «Cuando hay luz cocinamos, cuando no, aguantamos», fueron sus palabras.

Exigen que la entrega del servicio de gas doméstico sea realizada de manera continua, o en su defecto, que les faciliten la oportunidad de adquirir más cilindros en cada jornada, porque hasta el momento, cada familia solo puede optar por uno.

.